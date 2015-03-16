Александр Лукашенко сделал ряд кадровых назначений и обсудил с управленцами посевную–2015

Новости Беларуси. 16 марта президент сделал ряд кадровых назначений. Они затронули дипломатический корпус.

Так, глава государства назначил Александра Пономарева чрезвычайным и полномочным послом в Иордании по совместительству. Представлять интересы Беларуси в Молдове будет Сергей Чичук. Новый генеральный директор у Минского завода колесных тягачей — Игорь Летов. Ректором Витебского медуниверситета стал Анатолий Щастный.

Новые руководители появились в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей. Состав председателей райисполкомов обновился в Брагине, Лельчицах, Светлогорске, Чечерске, Быхове, Глуске и Хотимске.

В ходе встречи с управленцами президент интересовался, как стартовали в регионах полевые работы. В 2014 году наблюдается особая погодная ситуация. Александр Лукашенко требует не затягивать с посевной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нельзя потерять урожай, нельзя опуститься ниже уровня прошлого года. Он у нас был приличным — мы собрали более 10 млн. тонн зерна (с кукурузой вместе), поэтому ниже уже никак нельзя. Любыми судьбами надо сохранить этот уровень. Затягивать с посевной кампанией нельзя. Особо обратите внимание на поля, поскольку земля была мерзлая, были активные таяние еще и ранней весной, образовались лужи, значит, вымокание посевов. На это обратите внимание. Я намекаю на культуру земледелия в этом году. Я еще раз хочу подчеркнуть, что спрос за это будет серьезный, я губернаторов всех предупредил. Все должно быть засеяно, каждый клочок. Заставьте каждого собственника подворья приусадебных участков не просто навести порядок, все распахать, чтобы не было ни одного сорняка, потому что сорные растения — зараза и для полей сельскохозяйственного назначения общественного пользования. Наведите порядок на улицах, на приусадебных участках и на своих массивах сельскохозяйственных предприятий. Естественно, в агрогородках и деревнях. Ко Дню Победы эти вопросы должны быть решены.