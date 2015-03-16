Александр Лукашенко и Сергей Румас обсудили инициативы «Банка развития» по поддержке малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. О поддержке малого и среднего бизнеса, диверсификации поставок и об итогах работы «Банка развития» в 2014 году речь шла 16 марта на встрече главы государства с председателем правления банка Сергеем Румасом. До сих пор эта коммерческая организация остаётся лидером по таким показателям, как совокупная прибыль, прибыль на одного работника и рентабельность.

По итогам 2014 года активы «Банка развития» увеличились на 33%. В то же время сегодня одной из главных задач остаётся диверсификация поставок.

Президент потребовал не ограничиваться лишь традиционными торговыми партнёрами. Обсуждались на встрече и инициативы «Банка развития» по поддержке малого и среднего бизнеса.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Та программа, которую Банк развития ведет вместе с девятью банками-партнерами по кредитованию инвестпроектов в сфере малого и среднего бизнеса, уже приносит свои результаты. Глава государства подробно интересовался, какие проекты были профинансированы, что предприниматели получили от такой поддержки через Банк развития. Результаты этой программы: в 2014 году было профинансировано 99 проектов в сфере малого и среднего бизнеса, кредитная поддержка Банка развития составила 90 млрд. рублей. Но общая стоимость этих проектов (в этих проектах собственными деньгами принимали участие предприниматели) составила 650 млрд. рублей.

Кроме того, у Сергея Румаса, как председателя Белорусской федерации футбола, Александр Лукашенко поинтересовался развитием этого вида спорта в Беларуси.

Тем более скоро в Беларуси пройдёт чемпионат Европы среди девушек до 17 лет. В первую очередь к спортивному первенству нужно реконструировать стадион «Трактор». Он должен соответствовать мировым требованиям и принимать матчи финальной стадии чемпионата, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.