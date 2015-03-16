Ученые Беларуси и Пакистана планируют создать совместный фонд финансирования научных разработок

Новости Беларуси. Интерес к опыту развития аграрного сектора Беларуси проявляют учёные из Пакистана. О сотрудничестве главных научных центров двух государств 16 марта шла речь в Минске. Впервые с визитом в нашей стране находятся представители Пакистанской академии наук.

На встрече с белорусскими коллегами обсуждалось создание совместного фонда финансирования научных разработок. В сфере образования — внедрение общих проектов и возможность обмена специалистами, развитие исследований в области биологии. Наибольший интерес учёные из Пакистана проявили к аграрному сектору Беларуси.

Сергей Яковчик, генеральный директор «Научно-практического центра» НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Мы сегодня готовы предложить Пакистану ряд сельскохозяйственных машин и оборудований в области почвообработки, переработки и доработки зерна, доработки и уходных работ за овощными культурами, за картофелем.

Сегодня Беларусь становится одним из мировых лидеров в научной области. Национальная академия наук Беларуси сотрудничает с 75 зарубежными академиями и центрами. Экспортные контракты заключены с 35 государствами. Планируется, что уже в мае Меморандум в области научного сотрудничества будет подписан и с Пакистанской академией наук, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Забта Шинвари, главный ученый секретарь Пакистанской академии наук:

Мы бы хотели наладить сотрудничество Беларуси и Пакистана в сельскохозяйственной отрасли. Думаю, что мы можем многое предложить друг другу. Также, являясь исполнительным директором одной из медицинских компаний в Пакистане, сегодня я обратил внимание на белорусские фармацевтические изделия. Данная продукция представила для меня огромный интерес.

Мансур Акбар Кунди, исполнительный директор Комитета высшего образования Пакистана:

Целью нашего визита является развитие сферы высшего образования. Я знаю, что в Беларуси очень крепкая инфраструктура в этой области. Мы можем многое получить от сотрудничества. В будущем мы планируем наладить обмен научными специалистами, организовывать семинары и реализовывать совместные программы. Особенно интересуют университеты сельскохозяйственного профиля, планируем подписать ряд соглашений в этом направлении.