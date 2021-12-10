Формирование общих рынков нефти, товаров и услуг. Что обсудят на саммите ЕАЭС 10 декабря?

Лидеры стран Евразийского экономического союза обсудят 10 декабря формирование общих рынков нефти, а также товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие из-за пандемии пройдет в формате видеоконференции.

В повестке дня саммита много вопросов, в числе которых согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год. Ранее страны договорились об экономическом сотрудничестве в рамках климатической повестки. Теперь лидеры ЕАЭС намерены принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции единых рынков товаров и услуг.