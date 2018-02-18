Прямой эфир

«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?

18 февраля 2018 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За одного из кандидатов в депутаты отдал свой голос Президент Беларуси. Конкурс на участке № 1 один из самых высоких в стране – четыре человека претендуют на одно место в Мингорсовете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Александр Лукашенко пояснил свой выбор и рассказал, какими же качествами должен обладать народный избранник.  

Репортаж Ольги Коршун.  

«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?-1

 

Участок № 1 располагается в Белорусском государственном университете физкультуры. Уже с самого утра чувствуется активность электората. Немудрено: в списке избирателей – целая олимпийская деревня и студенты спортивного вуза. 

Глава государства прибыл на участок в полдень. В руках цветы (день для страны все-таки особенный) и, конечно, паспорт. Президент проходит стандартную процедуру, получает бюллетень и направляется в кабинку для голосования. 

За кого отдал голос глава государства? Имя кандидата осталось в тайне, но Президент отметил: это человек дела. Впрочем, таким должен быть каждый депутат. 

«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?-4

 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
У нас тайное голосование, в общем-то, не говорят, за кого. Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как для Президента. И другого мотива, наверное, не может быть у меня. Поэтому за активного, действующего, работающего человека. 

«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?-7

 

Глава государства не спешил покидать участок, продолжил общаться с избирателями и даже заглянул в буфет, который работал на участке весь день.  

«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?-10

 

Ассортимент на прилавках – от мясных деликатесов до шоколада. Президент предложил дополнить вкусовой ряд еще одним белорусским продуктом, разработанным под брендом главы государства. 

«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?-13

 

Александр Лукашенко: 
Это очень высокого качества. Мы его создали, но сейчас помогли швейцарцы, и мы сделали еще лучше. Это вам подарок. 

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Ольга Коршун # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
Макей: Ишингер и его секретариат предложили провести в Беларуси встречу Основной группы Мюнхенской конференции
18 февраля 2018 16:57

Макей: Ишингер и его секретариат предложили провести в Беларуси встречу Основной группы Мюнхенской конференции

Ермошина: Попытки провокаций были, но на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели
18 февраля 2018 16:43

Ермошина: Попытки провокаций были, но на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели

Протоиерей Фёдор Повный: «Не просто идём на выбранный участок бездумно поставить галочку»
18 февраля 2018 16:34

Протоиерей Фёдор Повный: «Не просто идём на выбранный участок бездумно поставить галочку»