«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?

Новости Беларуси. За одного из кандидатов в депутаты отдал свой голос Президент Беларуси. Конкурс на участке № 1 один из самых высоких в стране – четыре человека претендуют на одно место в Мингорсовете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Участок № 1 располагается в Белорусском государственном университете физкультуры. Уже с самого утра чувствуется активность электората. Немудрено: в списке избирателей – целая олимпийская деревня и студенты спортивного вуза.

Глава государства прибыл на участок в полдень. В руках цветы (день для страны все-таки особенный) и, конечно, паспорт. Президент проходит стандартную процедуру, получает бюллетень и направляется в кабинку для голосования.

За кого отдал голос глава государства? Имя кандидата осталось в тайне, но Президент отметил: это человек дела. Впрочем, таким должен быть каждый депутат.