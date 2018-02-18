«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?
Новости Беларуси. За одного из кандидатов в депутаты отдал свой голос Президент Беларуси. Конкурс на участке № 1 один из самых высоких в стране – четыре человека претендуют на одно место в Мингорсовете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко пояснил свой выбор и рассказал, какими же качествами должен обладать народный избранник.
Репортаж Ольги Коршун.
Участок № 1 располагается в Белорусском государственном университете физкультуры. Уже с самого утра чувствуется активность электората. Немудрено: в списке избирателей – целая олимпийская деревня и студенты спортивного вуза.
Глава государства прибыл на участок в полдень. В руках цветы (день для страны все-таки особенный) и, конечно, паспорт. Президент проходит стандартную процедуру, получает бюллетень и направляется в кабинку для голосования.
За кого отдал голос глава государства? Имя кандидата осталось в тайне, но Президент отметил: это человек дела. Впрочем, таким должен быть каждый депутат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас тайное голосование, в общем-то, не говорят, за кого. Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как для Президента. И другого мотива, наверное, не может быть у меня. Поэтому за активного, действующего, работающего человека.
Глава государства не спешил покидать участок, продолжил общаться с избирателями и даже заглянул в буфет, который работал на участке весь день.
Ассортимент на прилавках – от мясных деликатесов до шоколада. Президент предложил дополнить вкусовой ряд еще одним белорусским продуктом, разработанным под брендом главы государства.
Александр Лукашенко:
Это очень высокого качества. Мы его создали, но сейчас помогли швейцарцы, и мы сделали еще лучше. Это вам подарок.