Лидия Ермошина: В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей

Яна Шипко, СТВ: Несмотря на то, что уже в середине дня было понятно, что выборы состоялись и явка избирателей очень высокая, было интересно узнать последние цифры. Их готова сообщить глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. Скажите, пожалуйста, какая информация на 20:00, к закрытию участков?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов:

Информация поступила, и достаточно оперативно, сразу же могу сказать. В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей. На первом месте, как обычно, у нас Витебская область с заоблачным процентом. На последнем (но тоже очень достойном) месте город Минск, где тоже более 60%. Поэтому избиратели поддержали выборы.

Я могу сказать, как дополнение: еще в день выборов дополнительно в списки избирателей были включены 8800 человек. Это те, кого по тем или иным причинам в списки не включили. Это, скажем, ошибки и недоработки избирательных комиссий. Это, в принципе, немного – 0,13 %.