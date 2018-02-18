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Лидия Ермошина: В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей

18 февраля 2018 19:59
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Новости Беларуси. Сегодня в Центризбиркоме работает съемочная группа СТВ.  

Корреспондент Яна Шипко выходит на прямую связь со студией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Яна Шипко, СТВ:  
Несмотря на то, что уже в середине дня было понятно, что выборы состоялись и явка избирателей очень высокая, было интересно узнать последние цифры. Их готова сообщить глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. Скажите, пожалуйста, какая информация на 20:00, к закрытию участков?  

Лидия Ермошина: В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов:  
Информация поступила, и достаточно оперативно, сразу же могу сказать. В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей. На первом месте, как обычно, у нас Витебская область с заоблачным процентом. На последнем (но тоже очень достойном) месте город Минск, где тоже более 60%. Поэтому избиратели поддержали выборы.  

Я могу сказать, как дополнение: еще в день выборов дополнительно в списки избирателей были включены 8800 человек. Это те, кого по тем или иным причинам в списки не включили. Это, скажем, ошибки и недоработки избирательных комиссий. Это, в принципе, немного – 0,13 %.  

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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