«Мы заинтересованы, чтобы этот конфликт быстрее закончился»: Александр Лукашенко о ситуации на Донбассе

Новости Беларуси. Страна выбирает представителей местной власти. По всей стране работает около 6 тысяч участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Страна выбирает представителей местной власти. По всей стране работает около 6 тысяч участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоит избрать более 18 тысяч депутатов различных уровней. В голосовании принял участие Президент. Александр Лукашенко приехал на участок, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры. Здесь и портреты наших прославленных атлетов.
Так совпало, что нынешняя избирательная кампания проходит в дни Олимпиады.
Сразу после голосования Президент по традиции пообщался с журналистами. Александр Лукашенко поделился тем, кого хотел бы видеть с депутатским портфелем. В первую очередь это должен быть человек активный и действующий, который работает и приносит пользу нашему государству.
Во время общения речь шла и о Беларуси как миротворческой и переговорной площадке. Александр Лукашенко отметил, что наша страна крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в Украине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы заинтересованы, чтобы этот конфликт или война, кто как это называет, быстрее закончился, прекратился. Почему? Потому что последствия мы получаем в полном объеме. Хлебнули горя, дай бог. Сегодня больше порядка 160 тысяч только официально беженцев прибыло в Беларусь.
Я предоставил всем равные условия с белорусами. То есть, бесплатное медицинское здравоохранение, вы знаете – оно у нас бюджетное, бесплатное образование, детские сады, коммунальные услуги. Все как в Беларуси. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Ладно, люди попали в беду. Это русские, украинцы. Это наши люди, мы должны по-человечески отнестись. Ладно бы это, орудие. Взрывчатки и боеприпасы. Что мне пришлось сделать? Вы это тоже видели. Я дал команду закрыть границу. У нас на это денег особо нет. Нам никто не помогает, но нам нужно закрывать границу полностью.
Я мог бы это делать 10-12 лет, а мне надо это за 3 года сделать, чтобы перекрыть границу. Проблема. Вы же понимаете, что там сегодня в Украине творится. Это же политическое, дипломатическое воздействие на нашу страну. Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета? Мы крайне заинтересованы в том, чтобы этот пожар притушить. Дерутся наши братья. Разве это нормально?
Я как человек советский, на это взирать не могу. Это надо заканчивать. Обществу это не надо, ведь этот конфликт будет раздуваться. Это подарок знаете кому. Они будут постоянно раздувать этот конфликт, чтобы было жарко в России и жарко в Беларуси. Нам надо по уму поступить и прекратить этот конфликт. Вот что главное.