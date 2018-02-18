«Мы заинтересованы, чтобы этот конфликт быстрее закончился»: Александр Лукашенко о ситуации на Донбассе

Сразу после голосования Президент по традиции пообщался с журналистами. Александр Лукашенко поделился тем, кого хотел бы видеть с депутатским портфелем. В первую очередь это должен быть человек активный и действующий, который работает и приносит пользу нашему государству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы заинтересованы, чтобы этот конфликт или война, кто как это называет, быстрее закончилс я , прекратилс я . Почему? Потому что последствия мы получаем в полном объеме. Хлебнули горя, дай бог. Сегодня больше поря д ка 160 тысяч только официально беженцев прибыло в Беларусь.

Я предоставил всем равные условия с белорусами. То есть, бесплатное медицинское здравоохранение, вы знаете – оно у нас бюджетное, бесплатное образование, детские сады, коммунальные услуги. Все как в Беларуси. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Ладно, люди попали в беду. Это русские, украинцы. Это наши люди, мы должны по-человечески отнестись. Ладно бы это, орудие. Взрывчатки и боеприпасы. Что мне пришлось сделать? Вы это тоже видели. Я дал команду закрыть границу. У нас на это денег особо нет. Нам никто не помогает, но нам нужно закрывать границу полностью.

Я мог бы это делать 10-12 лет, а мне надо это за 3 года сделать, чтобы перекрыть границу. Проблема. Вы же понимаете, что там сегодня в Украине творится. Это же политическое, дипломатическое воздействие на нашу страну. Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета? Мы крайне заинтересованы в том, чтобы этот пожар притушить. Дерутся наши братья. Разве это нормально?