Шевцов о предложении легализовать наркотики: «Я бы все-таки порекомендовал читать законодательство»

Новости Беларуси. По всей стране закрылись 5870 участков для голосования. В эти минуты избирательные комиссии проверяют бюллетени и подсчитывают голоса избирателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На одном из участков в Минске работает корреспондент Алена Сырова. Избирательная кампания-2018 фактически завершилась. У нас есть возможность посмотреть в режиме онлайн, как же происходит процесс подсчета голосов. Сначала подсчитывается количество неиспользованных бюллетеней. Затем открывается урна с бюллетенями с досрочного голосования, следом подсчитают голоса, принятые на дому. Потом приступят к подсчетам результатов сегодняшнего дня. За прозрачностью всего процесса пристально следят наблюдатели. Кстати, по регламенту мы не должны подходить ближе 3 метров к месту подсчета голосов, чтобы не мешать.

Алена Сырова, СТВ:

Пока счетная комиссия работает, мы подводим итоги дня с Дмитрием Шевцовым, председателем минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Мингорсовета. Дмитрий Евгеньевич, добрый вечер. Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Мингорсовета:

Добрый вечер. Многие кандидаты старались обратить на себя внимание разными способами, иногда весьма провокационными. Как, например, один из кандидатов, который предложил легализовать легкие наркотики. Интересно ваше мнение как медика и как представителя власти. Дмитрий Шевцов:

Вы знаете, не только как представитель власти и как медик, а просто как обычный человек иногда смотришь на такие вещи и удивляешься тому, что их можно коррелировать по закону астрофизики: как и Вселенная, глупость человеческая границ не имеет. Если серьезно, я хочу сказать: любые агитационные материалы, агитационные кампании, флешмобы и так далее должны укладываться в действующее законодательство. И тем ребятам, которые, может быть, где-то частично не отдавали себе отчет, я бы все-таки порекомендовал читать законодательство. Потому что у нас незаконный оборот любых наркотиков в нашей стране не только запрещен, но и уголовно преследуется. Поэтому эти вещи все-таки надо оставить за дверями любой кампании, не говоря уже о предвыборной.