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Шевцов о предложении легализовать наркотики: «Я бы все-таки порекомендовал читать законодательство»

18 февраля 2018 19:14
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Новости Беларуси. По всей стране закрылись 5870 участков для голосования. В эти минуты избирательные комиссии проверяют бюллетени и подсчитывают голоса избирателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

На одном из участков в Минске работает корреспондент Алена Сырова.  

Избирательная кампания-2018 фактически завершилась. У нас есть возможность посмотреть в режиме онлайн, как же происходит процесс подсчета голосов.  

Сначала подсчитывается количество неиспользованных бюллетеней. Затем открывается урна с бюллетенями с досрочного голосования, следом подсчитают голоса, принятые на дому. Потом приступят к подсчетам результатов сегодняшнего дня. За прозрачностью всего процесса пристально следят наблюдатели. Кстати, по регламенту мы не должны подходить ближе 3 метров к месту подсчета голосов, чтобы не мешать. 

Шевцов о предложении легализовать наркотики: «Я бы все-таки порекомендовал читать законодательство»-1

  

Алена Сырова, СТВ:  
Пока счетная комиссия работает, мы подводим итоги дня с Дмитрием Шевцовым, председателем минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Мингорсовета. Дмитрий Евгеньевич, добрый вечер.  

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Мингорсовета:  
Добрый вечер.  

Многие кандидаты старались обратить на себя внимание разными способами, иногда весьма провокационными. Как, например, один из кандидатов, который предложил легализовать легкие наркотики. Интересно ваше мнение как медика и как представителя власти.  

Дмитрий Шевцов:  
Вы знаете, не только как представитель власти и как медик, а просто как обычный человек иногда смотришь на такие вещи и удивляешься тому, что их можно коррелировать по закону астрофизики: как и Вселенная, глупость человеческая границ не имеет.  

Если серьезно, я хочу сказать: любые агитационные материалы, агитационные кампании, флешмобы и так далее должны укладываться в действующее законодательство. И тем ребятам, которые, может быть, где-то частично не отдавали себе отчет, я бы все-таки порекомендовал читать законодательство. Потому что у нас незаконный оборот любых наркотиков в нашей стране не только запрещен, но и уголовно преследуется. Поэтому эти вещи все-таки надо оставить за дверями любой кампании, не говоря уже о предвыборной.  

Шевцов о предложении легализовать наркотики: «Я бы все-таки порекомендовал читать законодательство»-4

  

Когда мы будем знать результаты выборов?  

Дмитрий Шевцов:  
Предварительные результаты по данному округу, я думаю, мы узнаем в ближайшие 30 минут. На самом деле Минск будет подводить итоги во вторник либо в среду. А уже окончательные результаты мы узнаем в пятницу, когда Центральная избирательная комиссия подведет итоги и окончательно закроет программу выборов-2018.  

# Фотофакт # Дмитрий Шевцов # Алена Сырова # Выборы депутатов в местные Советы

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