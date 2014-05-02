Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений в отношении дипмиссий Беларуси за рубежом, вузов и местной вертикали

Новости Беларуси. Кадровый день 2 мая у президента. Новые лица появились в местной вертикали власти, министерствах, дипмиссиях, ВУЗах, Академии наук и на предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства дал согласие на назначение Геннадия Гребнева первым зампредседателя Витебского облисполкома. Новые замы у губернаторов Минской и Могилевских областей - Сергей Невмержицкий и Олег Чикида. Сергей Дроздовский будет руководить Чаусским райисполкомом. Исполнять свои обязанности на уровне и принимать самостоятельные решения потребовал президент, обращаясь к местным управленцам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В непростое время вам придется работать. В общем-то я заместителей назначал всегда не приглашая даже их к себе, но поскольку ситуация непростая, непростая не потому что, знаете, все вокруг плохо. И мы вот привыкли говорить - экономический кризис, поэтому плохо у нас за пределами страны, плохо будет и у нас или есть у нас плохо. Не в этом дело. Мы просто расхлябанно относимся к исполнению своих обязанностей. Я попрошу исполнять свои обязанности на должном уровне. Управлять той сферой, которая вам поручена, на всю катушку, не оборачиваясь даже, если нужно, на губернатора, если он не понимает, о чем идет речь. Это касается сферы ЖКХ, сельского хозяйства, на злобу дня. Вы знаете, комиссии работают, скоро последуют доклады. Но лучше любых комиссий вы на месте знаете, что там надо делать, сколько стоит это, кому помочь, какие проекты поддержать, но работать надо жестко. В границах вашего района надо действовать без оглядки. Особенно в Чаусах. В противном случае мы не добьемся никаких результатов. Я уже сказал, что нам нечего бояться каких-то потрясений, еще чего-то, нас тут пугают, страшилки рисуют… Страх только один - если остановятся предприятия и не будет работать экономика. То есть это все зависит от нас. Засучивайте рукава сами и управляйте подчиненными вам людьми. И результат будет. Мы работаем ради людей. Об этом не надо забывать. У каждого есть свои обязанности. И с крестьян, и с рабочих надо спрашивать на всю катушку, так, как я делаю в отношении вас. Но если он нормально отработал, вы уж, пожалуйста, и заплатите ему, притом вовремя заплатите, и окажите уважение этому человеку. Все по-людски должно быть, по-человечески. Очень вас прошу обратить на это внимание.

Выдавать результат, прежде всего экономический, потребовал глава государства и от тех, кому предстоит представлять интересы нашей страны за рубежом. В Нидердандах дипмиссию возглавит Николай Борисевич. Назначены руководители в белорусские посольства в Монголии и Эквадоре.

Станислав Чепурной, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии:

В настоящее время изучается возможность реализации монгольской стороной ряда совместных взаимовыгодных проектов. Имеются в виду совместные предприятия в области машиностроения, сельского хозяйства.

Игорь Полуян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор:

Мы идем в новую страну. Соответственно, будем дружить, приобретать партнеров, развивать взаимовыгодные отношения. Для нас очень важна диверсификация. И Эквадор для нас в это связи представляет очень большие возможности.

Работать на экономику государства Александр Лукашенко поручил ученым. Ведь академические знания весьма актуальны и для развития промышленности. Президент назначил Сергея Чижика первым заместителем председателя Президиума Академии наук, еще одним замом стал Сергей Килин. Александра Кильчевского Александр Лукашенко назначил главным ученым секретарем НАН Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Накануне выработки нового 5-летнего плана нам надо подключать Академию наук полностью. Если мы не можем 10% ВВП прирастать, почему, как, достаточно 3-5%? Поэтому я убедительно вас прошу: надо подключаться к этой работе и не уходить от дачи каких-то даже рекомендаций, заключений Правительству.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Мы должны всерьез заняться формированием и новых отраслей. Создание условий для работы молодежи и поиска лидеров среди молодежи - тех, кто станут опорными точками для дальнейшего роста Академии.

Новые руководители и в двух ВУЗах страны. Бывший первый замминистра образования Александр Жук стал ректором Белорусского государственного педуниверситета им. Максима Танка, а Анна Сендер возглавила Брестский госуниверситет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Было есть и будет образование исключительно государственным приоритетом. Это не значит, что в рамках наших законов, законодательства, частный вуз или частник не может инициативно работать и вносить определенную лепту в образование. Я по большому счету говорю, что это государственная забота. Все образование будет подчинено интересам государства.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

По поручению президента подготовим конкретные предложения по дальнейшей социальной поддержке молодых педагогов, в целом педагогических кадров, чтобы престиж учителя был высок.

Президент также сегодня дал согласие на назначение руководителей сразу в четырех министерствах.