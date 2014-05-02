Активная фаза антитеррористической спецоперации в Славянске: город окружен, есть погибшие и раненые

Новости Украины. Ситуация на юго-востоке Украины остается напряженной. В Славянске рано утром началась активная фаза антитеррористической спецоперации, которую проводят киевские власти.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что город Славянск окружен и военные взяли под свой контроль несколько блокпостов.

С места событий приходит крайне противоречивая информация. По некоторым данным, сепаратистам удалось сбить несколько военных вертолетов и взять в плен пилота.

В Интернете Арсен Аваков сообщил, что в результате боевых действий один человек погиб, еще один ранен.

На время спецоперации в Славянске будет перекрыто железнодорожное сообщение и ограничено автомобильное движение. Местным жителям не рекомендовано покидать свои дома. Несмотря на это, украинцы идут к блокпостам, чтобы вступить в переговоры с силовиками и отговорить их штурмовать город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 16.30 02.05.2014

Ситуация на юго-востоке Украины накаляется буквально с каждым часом. В Славянске проходит антитеррористическая операция. С места событий приходит крайне противоречивая информация. По последним данным, местные жители перекрывают въезды в город. Они опасаются, что военные откроют стрельбу по мирным гражданам.

Недалеко от Славянска находятся около десятка бронетранспортеров. Туда прибывают украинские силовики. По некоторым данным, среди них есть и радикалы из группировки «Правый сектор».

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что силы самообороны сбили несколько военных вертолетов, а одного из пилотов взяли в плен.

Исполняющий обязанности главы МВД Арсен Аваков также заявил, что в ходе боевых действий погибли три человека, в том числе двое военных. Аваков потребовал от сторонников федерализации немедленно сложить оружие и освободить захваченные здания.

На события, которые разворачиваются в Славянске, последовала и реакция международного сообщества. ОБСЕ обратилась к киевским властям с просьбой остановить военную операцию на юго-востоке страны. Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон заявила, что необходимо снизить уровень насилия в Украине.