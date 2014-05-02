Александр Лукашенко: Каждодневная кропотливая работа людей делает страну богаче, безопаснее и сильнее

Новости Беларуси. Каждодневная кропотливая работа людей делает страну богаче, безопаснее и сильнее. Это 2 мая отметил президент на церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости были приглашены врачи и педагоги, деятели культуры и искусств, спортсмены, женщины, удостоенные Ордена Матери.

Это всего лишь репетиция, но от этого танцевальные «па» отточены не меньше. Самые маленькие звёздочки ансамбля «Ровесник» готовятся к отчётному концерту. Те кто постарше, неделю назад вернулись из Турции со Всемирного фестиваля танца. Там мастерство белорусов высоко оценили. Об успехах родного коллектива Татьяна Павловна готова говорить часами. Художественным руководителем ансамбля она является уже 16 лет.

Татьяна Семченко, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Ровесник»:

Мы не просто занимаемся танцами, конечно же, мы воспитываем. Мы воспитываем и чувство патриотизма, мы учим их быть сильными, найти свое место в коллективе - это тоже непросто, заниматься любимым делом.

И сегодня эмоции вновь переполняют, пусть она и не на сцене. Вот только волнение, говорит Татьяна, чуточку другое. Как-никак, признание на высшем уровне. Государственные награды заслуженные люди страны 2 мая получили из рук главы государства.

Анастасия Иванникова, СТВ:

За каждой наградой по-настоящему значимые дела и поступки. Сегодня на торжественную церемонию приглашены врачи и артисты, военные и педагоги, работники сельского хозяйства и спорта. Всего в списке награждённых 45 человек. Все они лучшие из лучших в своих сферах.

Спасибо за профессионализм и многолетний труд. Среди награжденцев те, кто о передовых технологиях знает далеко не понаслышке, да и вносит личный вклад в социально-культурное развитие страны. Каждодневная кропотливая работа этих людей делает страну богаче, безопаснее и сильнее. Это сегодня отметил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне приятно видеть в этом зале тех, чья каждодневная кропотливая работа делает нашу страну богаче, безопаснее и сильнее. Здесь присутствуют руководители передовых предприятий агропромышленного комплекса, акционерного общества «Агро-Мотоль» и открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат». От всего сердца благодарю в вашем лице работников сельскохозяйственного сектора за верность родной земле и крестьянскому труду, нелегкому крестьянскому труду, который испокон веков почитался нашими предками.

В канун празднования Дня Победы тема патриотизма приобретает особое звучание. На белорусской земле всегда будут помнить тех, кто прошел тернистыми дорогами войны, отстоял независимость и свободу нашей родины. С особым уважением мы относимся к ветеранам всех войн. Для молодого поколения бесконечно важен опыт солдат, которые знают истинную цену согласия и мира.

Мы награждаем представителей областных организаций наших афганцев. На протяжении многих лет вы оказываете действенную помощь участникам, инвалидам боевых действий, проявляете заботу о семьях военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, вносите заметный вклад в подготовку ребят к армейской службе.

В этот торжественный день государственными наградами отмечаются успехи белорусских врачей. Отрадно видеть, что вы не только осваиваете передовой зарубежный опыт, но и предлагаете собственные изобретения, разрабатываете отечественные методы профилактики и лечения заболеваний. Вы служите людям и они платят вам благодарностью.

В числе награжденных сегодня педагоги, работники культуры, спорта. На вас возлагаются большие надежды. Ведь в ваших силах приумножить то доброе, что заложено в каждом человеке, создать атмосферу взаимоуважения и согласия в нашем обществе. А в наше непростое время всему миру так недостает добра, духовности и, самое главное, понимания.

Особую теплоту и сердечность привносят в нашу встречи женщины, удостоенные Ордена Матери. Каждая из них смогла успешно сочетать профессиональную деятельность и воспитание детей. Низкий поклон вам за материнский талант, повседневный труд и терпение, за истинную житейскую мудрость.

Такие церемонии уже успели стать традиционными. Говорит это о том, что государство замечает и высоко оценивает работу талантливых людей. А ведь это имидж государства. Значимость награды подчеркнул и председатель Совета Республики. У него орден Отечества ІІІ степени.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Ни нагрд бы этих, ни многого другого хорошего, что у нас в старе есть, не было бы, если бы у нас не поддерживался порядок, если бы у нас не были соданы условия для каждого - условия свободного труда, выбора профессии, воспитания детей и вообще уверенности в завтрашнем дне. Если бы не была создана атмосфера, при которой люди разных национальностей, вероисповеданий не только не конфликтуют, но уважают друг друга и дружески относятся друг к другу.

Четверть присутствующих – люди в погонах. Кто-то до сих пор помнит те страшные картины войны в Афганистане, кто-то сейчас отвечает за спокойствие и безопасность страны.

Звания «народных» и «заслуженных» деятелей культуры и искусства получили художники, музыканты, артисты и руководители творческих коллективов. Участие они приняли в значимых музыкальных и театральных проектах.

А вот Александр Кашперов не понаслышке знает и о мире кино. Счёт его киноролей уже перешагнул за сотню. Но и сегодня планы грандиозные. Жаль, уже связаны не с родной белорусской киностудией. Москва, Питер, Киев — такова география его фильмографии.

Александр Кашперов, ведущий мастер сцены театра-студии киноактёра Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Хочется работать в художественных фильмах. Один из последних фильмов, в которых я снялся, - фильм «Бабу». Это частная белорусская компания белорусская. Кажется, появится конкуренция у «Беларусьфильма», если будут развиваться самостоятельные студии. Будет очень хорошо.

Рядом с творческой интеллигенцией и те, кто многие годы отдал на то, чтобы спасать жизни людей. Достижения белорусских врачей сегодня огромны. И зачастую такие награды — словно признание работы всего медицинского коллектива.

Анатолий Усс, заместитель главного врача 9-ой городской клинической больницы Минска:

Самое серьезное достижение, связанное с интенсивными технологиями, в первую очередь, это вопросы трансплантации органов, тканей, клеток, это кардиохирургия. Очень серьезным вопросом сейчас является серьёзный менеджмент здравоохранения, система управления.

Буквально пару минут на интервью - и сразу домой. Татьяну Михайлик сегодня дома ждут с особым нетерпением. Муж и пятеро детей. Мамой «с большой буквы», смеётся Татьяна, стала уже давно. Вот только профессией это назвать трудно. Скорее призванием. К слову, поддерживает в таких начинаниях и государство. Ордена матери сегодня удостоены 8 женщин.

Татьяна Михайлик, старший государственный налоговый инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району Минска:

Сейчас в нашей стране большое внимание оказывается многодетным семьям. Поддержка идет со стороны государства. Поэтому, я думаю, и в дальнейшем в нашей старне будет рождаться много малышей.

Звания «заслуженных» присвоены работникам сельского хозяйства, транспорта, связистам и энергетикам. А вот «заслуженным лесоводом» стал Михаил Супрун. В лесной отрасли вот уже 45 лет. Посвятил ей всю жизнь.

Михаил Супрун, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Я отношу эту награду к лесной отрасли Гомельщины. Потому что не было бы наших труженников, не было бы и этой награды. Она, конечно, подытоживает труд всего нашего коллектива за прошедший год.

В одном зале десятки по-настоящему талантливых людей. Значимость работы каждого их тех, кого сегодня чествуют во Дворце Независимости, подчеркнул и глава государства.

Александр Лукашенко:

Давайте поднимем эти бокалы за тех, благодаря кому мы все, и прежде всего вы, получили эти награды. Тем поколениям, которые подарили на страну, подарили нам мир и эту великую победу. С праздником вас!

После церемонии сразу на работу. Ведь её уж точно меньше не стало. Да и доверие, несомненно, нужно оправдать.