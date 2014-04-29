В преддверии саммита «тройки» в Минске Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Румасом несогласованные позиции по договору о ЕАЭС

Новости Беларуси. 29 апреля в Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического Совета на уровне глав государств. До начала саммита Александр Лукашенко провел ряд рабочих встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, глава государства принял с докладом члена Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Сергея Румаса. Во время встречи обсуждались позиции относительно создания Евразийского экономического союза, по которым экспертам пока не удалось прийти к общему мнению, и которые 29 апреля станут основными на встрече глав государств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прежде, чем вести диалог с главами государств, я хотел бы от Вас получить последнюю информацию. Я знаю, вы последние часы, наверное, еще и сегодняшний день, ночью захватили, работали над договором, пытались согласовать позиции, которые на сегодняшний день, возможно, еще не согласованы. На то мы сегодня и встречаемся в Минске, чтобы вырулить на какую-то дорогу. И самые сложные вопросы, как мы договаривались, остаются Президентам. Тем не менее, позиции сторон на экспертном уровне, на вашем уровне, как нашей комиссией эти вопросы решаются, какие вопросы наиболее труднопроходимые, которые создают наши партнеры возможные или у нас есть какие-то вопросы. Вот этот комплекс проблем перед началом заседания Советов я хотел бы услышать.

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Действительно, уважаемый Александр Григорьевич, вчера мы провели очередное заседание Совета, на котором прошлись по всем вопросам, которые выносятся сегодня в повестку дня Высшего Евразийского экономического Совета. В первую очередь это касается работы над договором о Евразийском экономическом союзе. Данная работа уже входит в завершающую стадию. Но, как Вы правильно сказали, есть ряд вопросов, по которым переговорщики на уровне вице-премьеров и на уровне премьер-министров не смогли найти необходимые развязки. И здесь нам важно получить сигнал, как двигаться по тем или иным сложным вопросам, поскольку времени действительно остается мало, документ очень объемный (более 800 страниц насчитывает). И до подписания необходимо еще проведение внутригосударственных согласований, внутригосударственных процедур.