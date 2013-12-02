Александр Лукашенко: Предстоящие избирательные кампании в Беларуси должны стать демонстрацией истинной демократии

Новости Беларуси. Предстоящие избирательные кампании в Беларуси должны стать демонстрацией истинной демократии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на рабочей встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Глава государства отметил, что нынешний руководитель ЦИК, как и прежде, будет заниматься организацией и проведением предстоящих кампаний.

В плане финансирования выборов президент предупредил, что «лишних денег нет», но труд тех, кого будут привлекать на этот период, должен быть достойно оплачен.

В ближайшие годы в Беларуси должны пройти три крупные политические кампании: в 2014 году – выборы в местные Советы депутатов, в 2015-м – президентские выборы, в 2016 году – парламентские.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я так понимаю, Лидия Михайловна, период диктатуры заканчивается, наступает этап демократии (от этого никуда не деться) с будущего года. Наверное, начало положат этому местные выборы в местные Советы. И дай Бог, чтобы мы мирно, по-человечески закончили этот этап выборами президента. Я так понимаю, в 2015 году.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Да, но еще в 2016, кстати, у нас разница очень маленькая, у нас парламентские выборы. Менее, чем через год даже.

Александр Лукашенко:

Да, это так. Но нам же, наверное, будет немного легче, может быть, и нет. Это все зависит от того, как мы проведем, достойно, президентские выборы, потому что парламентские могут оказаться и в тени президентских выборов, если все будет нормально. А, может быть, президентские выборы дадут старт бурной демократии до парламентских выборов. Может быть, это. Поэтому я так шутя говорю, но вполне серьезно мы должны подойти вот к этому этапу развития нашего государства. Дело в том, что ситуация непростая и наши альтернативные политики (назовем их так, не будем обижать) и их покровители за рубежом очень рассчитывают вот на этот промежуток. Они планируют, что выборы в местные Советы – это будет некое начало развития, апогея достигнет так называемая демократия в президентские выборы, закончит парламентскими выборами.

Потерять три года для развития страны в этот период будет катастрофично. Поэтому выборы будут очень серьезными, мы серьезно должны к этому периоду готовиться.

И хотелось бы, чтобы эти выборы стали демонстрацией истиной демократии. Тут мы должны в руки народа отдать все для того, чтобы народ сам определился, кто будет управлять им и государством, как будет развиваться страна и в каком направлении. Это мое железное мнение. Если там кто-то рассуждает, что мы тут уже начали подготовку к президентским выборам, честно говоря, я вообще не в курсе дела этого. Хотелось бы, чтобы Вы мне рассказали, как развиваются события на этом избирательном рынке, если можно так сказать. Но все должно быть честно и справедливо.

Провести выборы в местные Советы депутатов в Беларуси планируют 23 марта 2014 года. Дату, предложенную Центризберкомом, одобрил 2 декабря президент.

Срок полномочий депутатов местного самоуправления истекает 25 апреля 2014 года. По нашей Конституции, не позднее, чем за 30 дней, необходимо провести выборы. В стране будет создан 1331 местный Совет. Запланирован бюджет этой избирательной кампании в 100 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина:

Дата 23 марта, которая была предложена Центральной комиссией Республики Беларусь, была одобрена главой государства, и именно проект Указа Президента о назначении выборов с данной датой сегодня будет направлен на согласование Правительству Республики Беларусь и Комитету государственного контроля.

Кроме этого, с главой государства обсуждены вопросы сметы. Выборы депутатов местных Советов в соответствии со сметой и бюджетом Республики Беларусь составляют 100 млрд белорусских рублей.

Кроме выборов депутатов местных Советов пройдут еще повторные выборы по 26-му избирательному округу (Новобелицкий-Гомельский избирательный округ) по выборам депутатов Палаты представителей, где в 2012 году депутат не был избран. Поэтому повторно будут проходить выборы одновременно с выборами депутатов местных Советов.