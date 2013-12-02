Ночные беспорядки в Киеве: ранены больше 250 человек, в том числе спецназ и журналисты

Новости Украины. В Киеве в ходе ночных беспорядков травмы и ранения получили больше 250 человек. Столкновения сторонников евроинтеграции и милиции продолжались до глубокой ночи. Среди госпитализированных не только спецназовцы и участники митингов, досталось и журналистам: пострадали представители украинских и иностранных масс-медиа.

Практически боевые действия развернулись еще вечером, когда с помощью грейдера 300 молодчиков с закрытыми лицами в буквальном смысле стали расчищать дорогу к администрации президента. В стражей правопорядка полители трубы, файеры и взрывпакеты. Чтобы взять ситуацию под контроль, милиция была вынуждена ответить шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

На данный момент движение в центре столицы Украины перекрыто железным ограждением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание всех мировых СМИ по-прежнему приковано к ситуации в Украине. Положение здесь остается напряженным, после того как накануне европротесты там переросли в масштабные беспорядки. Пострадавшими в них, только по официальным данным, стали около двухсот человек, в том числе несколько десятков журналистов и правоохранителей, около полусотни из которых все еще в больницах. При этом никто не берется прогнозировать и дальнейшее развитие событий. В частности, не устроит ли толпа людей с закрытыми лицами и под лозунгами светлого евробудущего - новые погромы в темное время суток.

Не способствует снижению градуса конфликта на зимних улицах Киева и внешний информационный и политический фон. Ряд представителей высокого ранга из ЕС и США, не скрывая, вмешиваются во внутренние дела Украины.

Начало зимы на улицах Киева вышло жарким не по сезону. Но такому скачку политической температуры вряд ли обрадовался хоть кто-то. И хотя после резкого обострения напряженности накануне, когда группы протестующих захватили здание киевской мэрии и дом профсоюзов, страсти немного поутихли. Тем не менее, день прошел, как говорится, в тревожном ожидании... вечера.

Хотя работа столичной администрации сегодня была восстановлена, блокированными оставались подъезды к Кабмину страны. Несмотря на запрет несанкционированных собраний, была перекрыта и улица у Верховной рады. Баррикады на Майдане. Забастовка началась в трех западных областях. Там акции под европейскими и иными флагами идут в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. В то же время, в Симферополе на улицы вышли противники прозападной активности.

Неспокойно было и во властных коридорах. Пути выхода из сложившейся ситуации обсуждали представители всех политических сил, но пока порознь. А вчера к прекращению погромов призвал даже лидер партии с далеко не мирным названием «Удар» — Виталий Кличко. Вот только столкновений у здания администрации Президента избежать не удалось. В ответ на камни и бутылки с зажигательной смесью спецсилы вынуждены были применить спецсредства: светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ущерб от стычек пока не считают. А вот число пострадавших исчисляется несколькими сотнями. Причем, в больницах и протестующие, и журналисты, и милиционеры. По официальным данным, иностранцев среди раненных нет. Хотя накануне заметное участие в акции на Майдане приняли представители Польши. С обращением к вышедшим на улицы выступил бывший глава правительства Ярослав Качиньски. Кстати, для выработки «единой линии поддержки Украины» польский президент Бронислав Коморовский созывает Совет нацбезопасности с участием делегатов от партии Качиньского «Право и справедливость». Встречи в штабе протестов провели посол США в Украине Джеффри Пайетт и посол Евросоюза Ян Томбинский.

На 3 декабря в Раде намечено заседание, на котором депутатам будет придется принять хоть какое-нибудь решение для нормализации положения и возвращения всех сторон к диалогу. Ведь, как показал вчерашний день, иначе в дискуссии громче всего опять будут слышны аргументы в виде камней и палок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.