Новости Украины. Ситуация в Киеве вновь накаляется. Протестующие заблокировали здания правительства и Центробанка. Около администрации президента, где накануне произошли столкновения, сейчас дежурят отряды спецподразделения и внутренних войск. На главной площади украинской столицы сейчас довольно спокойно.

Однако совсем не по мирному сценарию события развивались 1 декабря. В ходе беспорядков пострадали около 250 человек. Среди госпитализированных не только спецназовцы и участники митингов, но и журналисты. Взять ситуацию под контроль стражам правопорядка удалось лишь применив шумовые гранаты и слезоточивый газ.

После столкновений митингующие разбили на Майдане Независимости палаточный городок, перекрыв движение по Крещатику и соседним улицам. Проход оставлен только для пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Верховной Раде за «круглым столом» 2 августа должны собраться все политические фракции для решения сложившейся ситуации.

В Украине, после бурных дебатов во властных коридорах и роста напряженности на улицах накануне, сегодня относительное затишье. Прозападные политики дежурно обсуждают «расширение формата протестов» на фоне спада их активности; митингующие на майдане вновь требуют отставки то одного, то другого министра кабинета, который им не удалось отправить в отставку целиком. В тоже время власти пытаются оценить последствия уличных акций.

Днем была озвучена цифра пострадавших на так называемых мирных евромитингах. Их число превысило три сотни. Помощь была оказана более чем двумстам стражам порядка. По фактам различных правонарушений заведено около 50 дел.

Впрочем, снижение градуса баталий по нраву, похоже, не всем. С резкими заявлениями по Украине выступили ряд внешних сил, в частности, представители НАТО, США и Евросоюза. При этом то, что такие высказывания лишь обостряют ситуацию и, по сути, являются вмешательством в дела другой страны, западных чиновников волнует мало.