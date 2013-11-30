В Египте жестоко наказали участников протестов против нового закона, запрещающего любые несанкционированные выступления

Новости Египта. В Египте 27 ноября прошли стихийные протесты против нового закона, как раз и запрещающего любые несанкционированные выступления.

Согласно документу, теперь организаторам митинга, чтобы выйти на демонстрацию, необходимо получить разрешение МВД страны. Если правило будет нарушено, полиция вправе применить силу для разгона манифестации. Но привыкших к постоянным акциям протеста египтян нововведение подвигло лишь в очередной раз выйти на улицы столицы. Накануне поздно вечером митинги прошли у здания министерства внутренних дел.

Действие нового закона манифестанты смогли почувствовать на себе. Полиция усмиряла их пыл водомётами и слезоточивым газом. Задержаны несколько десятков протестующих. Нарушителям грозит до 7 лет тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Каире и Александрии 28 ноября на улицы вышли несогласные с решением суда, который приговорил участников движения «Братья-мусульмане» к 11 годам тюрьмы. Среди 20 осужденных есть девушки, которым еще и не исполнилось 18.

Такое наказание юные исламисты получили за участие в беспорядках и погромах. Они охватили страну сразу после свержения президента Египта Мухамеда Мурси. Кроме того, демонстрантов обвиняют в подстрекательстве к насилию, нападении на правоохранителей и ношении холодного оружия.

Буквально несколько дней назад временный глава государства Адли Мансур подписал новый закон, который значительно ужесточает правила проведения уличных акций.

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В столице Египта продолжаются демонстрации. 30 ноября, как и несколько дней назад, они закончились столкновениями с полицией. В районе, где произошли беспорядки, приостановлена работа транспорта, закрыты магазины. Правоохранители были вынуждены применить против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.