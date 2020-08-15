Александр Лукашенко о ситуации в стране: «По сценарию разворачивается агрессия против Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит, Валерий Павлович (Вакульчик, председатель Комитета госбезопасности – прим. ред.). Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций так называемых.

Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства.

То есть то, что я говорил, – фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились.