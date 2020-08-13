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МИД России прокомментировал ситуацию в Беларуси: «Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства»

13 августа 2020 16:54
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Новости Беларуси. МИД Российской Федерации отмечает беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Об этом 13 августа заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Захарова подчеркнула, что отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. 

МИД России прокомментировал ситуацию в Беларуси: «Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства» -1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.

Применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах. Со своей стороны призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия.

Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло.

Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа. Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал.

# Беларусь-Россия # Мария Захарова # Фотофакт

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