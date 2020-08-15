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Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

15 августа 2020 17:09
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Новости Беларуси. На улицах больших городов шумно. Но горячо сегодня у границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Резко возросло количество учений в соседних государствах. Отрабатывается легенда вторжения в страну с уличными протестами. Истребители НАТО из Германии перебазировались в Польшу. Время подлета к Беларуси сократилось в три раза – до 20 минут. 

Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси-1

А в соседней Польше открыт лагерь для вероятных беженцев. Такие совпадения не случайны. Именно внешнюю поддержку Президент обсудил по телефону с Владимиром Путиным. Реагировать на возможные угрозы готова и наша армия. Даны чёткие приказы.   

Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств  в Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Но это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать, мы естественно не можем. И когда рано утром сегодня я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил, что наших военных также беспокоит эта проблема. Мы об этом говорили еще в прошлом году и выработали некоторый алгоритм реагирования на подобные события.  

Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор, поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный и обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило, что он абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.  

Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси-7

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# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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