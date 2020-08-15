Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств – в Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Но это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать, мы естественно не можем. И когда рано утром сегодня я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил, что наших военных также беспокоит эта проблема. Мы об этом говорили еще в прошлом году и выработали некоторый алгоритм реагирования на подобные события.

Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор, поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный и обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило, что он абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.