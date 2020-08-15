Президент Беларуси: «В основном правительство сформировано»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Об этом он заявил 15 августа на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что главный вопрос касается Администрации Президента. После избрания главы государства правительство слагает свои полномочия. Сейчас необходимо выверить все нюансы.

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Пока же прежняя управленческая команда продолжает свою работу до формирования окончательного состава правительства.