Президент Беларуси: «Будьте мужиками. Не надо вперёд выставлять девчонок и угрожать семьям»​​​​​​​

Президент напоминает: все, а тем более люди в форме, под защитой государства. За эти дни пострадало более 120 милиционеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве.

Я, как Президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они – те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти.

Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям.