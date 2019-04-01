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Мартин Сайдик: Надо положить конец страданию гражданского населения Украины

01 апреля 2019 13:42
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Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа работает с июня 2014-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик: Надо положить конец страданию гражданского населения Украины-1

При ее непосредственном участии уже в сентябре того же года были достигнуты Минские договоренности. А в ходе саммита в «нормандском формате» в феврале 2015-го был согласован комплекс мер по их выполнению.

Александр Лукашенко – Мартину Сайдику: «Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать»

Также в списке основных результатов работы установление режимов тишины, проведение разминирования, решение гуманитарных проблем.

Мартин Сайдик: Надо положить конец страданию гражданского населения Украины-4

Мартин Сайдик, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе:
Надо поставить конец страданию гражданского населения Украины. Я выразил благодарность господину Президенту и через него белорусскому народу за поддержку нашей работы. Четыре года мы заседаем в Минске. Я хотел выразить господину Президенту мою готовность делать все, чтобы мы успешно провели наши переговоры.

Мартин Сайдик: Надо положить конец страданию гражданского населения Украины-7

Как уже потом рассказал журналистам австрийский дипломат, обсуждали на встрече и предложения по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые в декабре 2018 года. На полях заседания СМИД ОБСЕ их в закрытом формате представил Мартин Сайдик.

Мартин Сайдик: Надо положить конец страданию гражданского населения Украины-10

Дипломат выступил за формирование совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ. А еще предложил создать специальное агентство, которое бы занялось решением вопросов восстановления районов, и «лёгкую» переходную администрацию ООН.

# Война в Украине # Мартин Сайдик # Фотофакт

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