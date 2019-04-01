Мартин Сайдик: Надо положить конец страданию гражданского населения Украины

Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа работает с июня 2014-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При ее непосредственном участии уже в сентябре того же года были достигнуты Минские договоренности. А в ходе саммита в «нормандском формате» в феврале 2015-го был согласован комплекс мер по их выполнению. Александр Лукашенко – Мартину Сайдику: «Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать» Также в списке основных результатов работы установление режимов тишины, проведение разминирования, решение гуманитарных проблем.

Мартин Сайдик, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе:

Надо поставить конец страданию гражданского населения Украины. Я выразил благодарность господину Президенту и через него белорусскому народу за поддержку нашей работы. Четыре года мы заседаем в Минске. Я хотел выразить господину Президенту мою готовность делать все, чтобы мы успешно провели наши переговоры.

Как уже потом рассказал журналистам австрийский дипломат, обсуждали на встрече и предложения по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые в декабре 2018 года. На полях заседания СМИД ОБСЕ их в закрытом формате представил Мартин Сайдик.