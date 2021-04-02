Курс на интеграцию. 2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения

Новости Беларуси. Беларусь и Россия отмечают День единения. Документ об образовании сообщества двух стран был подписан 2 апреля 1996-го, а спустя год появился и договор о Союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С того момента и был взят курс на интеграцию двух народов. Созданы совместные предприятия, заключены десятки соглашений, обеспечиваются равные условия для граждан. Страны вместе проводят оборонную политику, согласовывают взаимодействие на внешнеполитической арене, реализуют экономические, научные и гуманитарные проекты. Также Беларусь и Россию связывает Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности и множество других соглашений.