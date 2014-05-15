Александр Лукашенко - послу Украины: Мы хотим видеть сильную Украину, с которой можно сотрудничать, торговать

Новости Беларуси. Беларусь хочет видеть сильную Украину. Об этом заявил президент на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Беларуси Михаилом Ежелем. Сегодня наша страна занимает аккуратную и взвешенную позицию в отношении братского народа.

Дипломатические отношения между странами были установлены еще в начале 90-ых. Украина всегда может рассчитывать на доброе отношение со стороны Беларуси.

Кроме того нашу страну сегодня волнуют и вопросы, связанные с НАТО. По словам президента, нет необходимости втягивать Украину в какие-то блоки или вводить туда войска.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я очень много высказывался по поводу нашей вовлеченности в те процессы, которые происходят. Наверное, Украине, и народу Украины, и властям Украины не в чем меня упрекнуть. Мы старались занимать аккуратную взвешенную позицию. Тем не менее открыто заявляя о том, что и лично мне, и с точки зрения государства, нам Украина очень близка. Мы категорически против, чтобы те события, которые, к сожалению, еще происходят там и имеют негативное развитие, чтобы побыстрее это ушло, чтобы Украина развивалась как единое целостное государство, чтобы это была наша Украина.

И я открыто говорил по вопросам, которые нас очень волнуют, в том числе и связанные с НАТО. Вы как человек военный понимаете, наверное, меня в этом плане. Нет необходимости втягивать Украину в какие-то блоки, вводить туда какие-то войска ни с одной, ни с другой, ни с третьей, ни с десятой стороны. Украина должна быть Украиной. Это 45 млн населения, это близкий нам народ, это самодостаточная страна. И если ей помочь, а не мешать, то это будет очень влиятельная страна.

Может, кому-то не хочется, чтобы она была сильной. Но это не моя позиция и не белорусского народа. Мы хотим видеть сильную Украину, с которой можно сотрудничать, торговать, как мы последние годы это делали. У нас был определенный прирост. Мы надеемся на то, что мы вернемся к этим объемам. И мы готовы в этом направлении сделать максимум. Вы в этом должны быть уверены.

Встречаясь с исполняющим обязанности президента Украины, поднимался ряд вопросов. Я ему однозначно, даже по-дружески, ответил на многие вопросы конфиденциального характера, на его настороженности. И я свято придерживаюсь тех договоренностей, которые были на Припяти у нас с властями Украины. Поэтому вы можете рассчитывать только на добрые отношения со стороны Беларуси к Украине и ко всему украинскому народу.

Михаил Ежель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:

Спасибо вам за вашу очень последовательную и четкую позицию. Понимаете, в той ситуации, в которой оказалась сейчас Украина, для нас каждое, может быть, доброе слово является хорошей поддержкой. А насчет упреков украинского народа я хочу сказать: когда была передача «Шустер LIVE», когда была запись и ваше выступление, в зале показан процент поддержки. Так вот где-то 5 или 6 ваших позиций, которые были высказаны, нашли 100-процентную поддержку украинского народа. Это очень редко. Потому что даже самые политики, которые выступают, очень редко получают 100-процентную поддержку. И это говорит очень о многом. Потому что мы почувствовали отношение Беларуси. Эта встреча с исполняющим обязанности президента дала хороший толчок и дала понять, что мы действительно были, есть и будем братьями.

Беларусь рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Украиной. Страна – стратегический торговый партнер. Она занимает второе место в товарообороте и экспорте белорусской продукции. В свою очередь наша страна входит в пятерку торговых партнеров Украины. Тем не менее, судя по первым месяцам 2014 года, объем экспорта уменьшился. И связано это с системным кризисом в украинской экономике. Но страны планируют вернуться к прежним объемам торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.