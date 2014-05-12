Генпрокурор доложил Президенту Беларуси о криминогенной ситуации в стране

Новости Беларуси. В Беларуси увеличилось количество выявляемых коррупционных преступлений и по обороту наркотиков. Об этом шла речь 12 мая на встрече Президента Александра Лукашенко и генерального прокурора Беларуси Александра Конюка.

Такой результат говорит об активизации правоохранительными структурами борьбы с тяжкими злодеяниями. Напомним, в ежегодном послании к народу и Национальному собранию Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на борьбе с коррупцией. Также глава государства неоднократно обращал внимание на ситуацию с наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Сегодня президенту было доложено о криминогенной ситуации в стране. Ситуация практически не изменилась на настоящий момент. Более активно стали работать с преступлениями, связанными с наркотиками и с коррупционными преступлениями, поэтому количество их выявлений значительно увеличилось в 3 раза (по наркотикам), коррупционных преступлений тоже значительный рост. Это связано только с активизацией деятельности правоохранительных структур, Кроме того, президенту было доложено о выполнении поручений, которые были даны им на предыдущих докладах. Это связано с оптимизацией деятельности прокуратуры, в частности, о ликвидации военной прокуратуры, о реорганизации транспортной прокуратуры.