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Донецкая Народная республика объявила себя независимым государством и высказала желание войти в состав России

12 мая 2014 17:54
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Новости Украины. В Донецкой области подвели итоги референдума. По данным ЦИК, за самостоятельность региона высказались почти 90% избирателей. Опираясь на результаты голосования, Донецкая Народная республика объявила себя независимым государством и высказала желание войти в состав России.

Руководство ДНР уже приступило к формированию  высшего органа власти — Верховного совета.

Правительство в Киеве во главе с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым отказывается признавать итоги референдума и намерено жестко реагировать на попытки Донецка отделиться от Украины. В Луганской области за независимость региона проголосовали более 96%.

Итоги прошедшего народного волеизъявления 12 мая, как ожидается, обсудят в Брюсселе, где намечено экстренное заседание министров иностранных дел 28 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Украина # Юлия Александрова # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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