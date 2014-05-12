Новости Украины. В Донецкой области подвели итоги референдума. По данным ЦИК, за самостоятельность региона высказались почти 90% избирателей. Опираясь на результаты голосования, Донецкая Народная республика объявила себя независимым государством и высказала желание войти в состав России.

Руководство ДНР уже приступило к формированию высшего органа власти — Верховного совета.

Правительство в Киеве во главе с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым отказывается признавать итоги референдума и намерено жестко реагировать на попытки Донецка отделиться от Украины. В Луганской области за независимость региона проголосовали более 96%.

Итоги прошедшего народного волеизъявления 12 мая, как ожидается, обсудят в Брюсселе, где намечено экстренное заседание министров иностранных дел 28 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.