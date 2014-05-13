Президент принял верительные грамоты посла Китая, послов других государств и пошутил про прием фанатов в Минске

Новости Беларуси. К парадному подъезду Дворца Независимости одна за другой подъезжали авто представительского класса. Это Послы спешили на свою первую встречу с Президентом Беларуси. У каждого в руках огромный конверт. Это по сути личное письмо одного главы государства другому. На гербовой бумаге указаны имя и ранг дипломата, а также изложена просьба «верить» ему, как представителю своей страны.

Вручение верительных грамот Главе государства — официальное начало дипломатической миссии Посла. Поэтому проходит по всем канонам диппротокола и в торжественной обстановке.

Беларусь готова к наращиванию инвестиционного сотрудничества с Китаем. Об этом президент заявил 13 мая, принимая верительные грамоты у послов иностранных государств. Это главы дипмиссий 8 стран: Австралии, Греции, Италии, Камбоджи, Китая, Сербии, Судана и Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в дальнейшем развитии сотрудничества со своими зарубежными партнерами, а также готовность к обсуждению любых совместных проектов и инициатив, которые позволят вывести взаимодействие между странами на новый уровень.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я гарантирую, что на нашей земле вы встретите готовность к решению абсолютно любых возникающих вопросов, стремление к плодотворной и результативной совместной работе. Мы сделаем все, чтобы отношения со странами, которые вы представляете, стали достойным примером дружбы и делового партнерства. Я хочу, чтобы наша Беларусь сталаа вашим вторым домом. Так было почти со всеми послами, которые были у нас в стране.

Отношения Беларуси и Китая уже вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства. В Поднебесной - созданы совместные предприятия по сборке техники, реализованы значимые инвестпроекты по поставкам электропоездов и сборке автомобилей - в нашей стране. Строящийся индустриальный парк обещает дивиденды от высокотехнологичной кооперации. Есть интерес взаимодействия в сфере сельского хозяйства и строительства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы представляете страны, находящиеся на различных континентах, имеющие разные истории и традиции. Но нас объединяет естественное стремление сделать свои государства процветающими, а мир вокруг – более стабильным и справедливым. Именно такой подход может стать прочной основной эффективного двустороннего взаимодействия, равноправного и конструктивного диалога.

Беларусь установила дипломатические отношения более чем со 170 государствами мира. И с каждой из стран, включая те, которые вы представляете, уже накоплен свой бесценный опыт сотрудничества. Мы очень заинтересованы в его дальнейшем развитии и готовы к обсуждению любых совместных проектов и инициатив. Совместных проектов, которые позволят вывести взаимодействие между нашими странами на новый уровень. Рассчитываем на ваше деятельное участие в этом процессе.

Хочу подчеркнуть, что особые надежды мы возлагаем на дальнейшую активизацию работы с Китайской Народной Республикой. Сотрудничество между нашими странами приобрело характер всестороннего стратегического партнерства. Оно отличается активным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях. Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на дружескую поддержку Великого Китая буквально во всех сферах. Нас уже связывают десятки крупных инвестиционных проектов, и мы готовы к динамичному наращиванию взаимодействия.

Деловое взаимодействие еще с одним партнером в Азии — Камбоджей только набирает обороты. Однако возможность открытия там сборочных производств уже просматриваются. Есть основа для плодотворной деятельности и с далекой Австралией.

Один из приоритетов внешней политики Беларуси — сотрудничество со странами Африки. Здесь расчет и на активизацию торгово-экономических отношений с Суданом. Президент высказал заинтересованность и в дальнейшем взаимодействии во всех форматах и с европейскими странами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сербию мы рассматриваем в качестве ключевого партнера и нашего искренного друга в Балкансом регионе и Европе в целом. Перспективным видится углубление связей в сфере промышленности, нефтехимии, строительстве, энергетике, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса.

Беларусь и Италию связывают теплые отношения. Во втором полугодии 2014 года предстоит председательство Италии в ЕС. А в 2015 году образуется Евразийский экономический союз.

Мы заинтересованы в расширении сфер взаимодействия с Грецией и Чехией.

Товарооборот Беларуси и Чехии свыше полмиллиарда долларов. Чешские инвесторы готовы вкладывать в наше машиностроение, энергетику, нефтехимию и сельское хозяйство.

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики:

Беларусь открывает дверь между двумя интересными союзами.

Это торжество проходит в свете двух знаковых для нашей страны событий — Дня Победы и Чемпионата мира по хоккею. Поэтому уже в личном общении с послами за символичным бокалом шампанского Александр Лукашенко обсудил игру команд и поинтересовался впечатлениями от мирового первенства.

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики:

Созданы прекрасные условия для фанатов, которые приезжают сюда.

Александр Лукашенко:

Демократии хватает?! Уже полная демократия: что хотят - пьют, где хотят - пьют! Милиция уже их домой отвозит, если надо!

Уже по окончании протокольных мероприятий, когда дипломаты выходили из Дворца Независимости, на каждой машине флажок. Таким образом, деятельность еще 8 послов в Беларуси сегодня приобрела официальный статус