Президент Кубы: Беларусь – одна из первых стран, которую я посещаю после моего избрания на этот пост

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Кубой по всем направлениям и намерена точно следовать достигнутым договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на встрече с президентом Кубы: «Беларусь будет всегда для вас надёжным, преданным другом»

Александр Лукашенко во Дворце Независимости принимает с официальным визитом президента кубинской республики. Общаясь в формате один-на-один, лидеры отметили: государства связывают давние отношения, начиная еще со времен СССР.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

Беларусь – одна из первых стран, которую я посещаю после моего избрания президентом Республики Куба. Это говорит о том приоритете, который мы придаем отношениям с вашей страной. Для нас этот визит в Беларусь очень значимый. Визит даст возможность продолжить обсуждение вопросов, которые были затронуты три года назад. У меня очень теплые воспоминания с того визита, когда я узнал о вашей культуре, истории героического белорусского народа. Во время встреч с вами и других встреч с властями смог воочию мог убедиться, какая дружба объединяет нас, какие чувства испытывают народы друг к другу.

Несмотря на хорошие отношения между странами, уровень экономического сотрудничества оставляет желать лучшего. В последнее время объем торговли с Кубой заметно сократился. Цифра 2019 года – 9,5 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта – запчасти для автомобилей, сельхозтехника. Из Кубы же завозятся лекарства, крепкие напитки, кофе. Возможности, уверен белорусский лидер, гораздо шире. И Беларуси есть что предложить. Так, кубинская сторона заинтересована в развитии электротранспорта. В частности, речь шла о наших электробусах. Есть перспективы и в сельском хозяйстве. Причем кубинцы не просто готовы вместе производить на острове тракторы, но и перенимать наш организационный опыт. В присутствии делегаций были озвучены и идеи совместной работы в сфере здравоохранения. Здесь возможно сотрудничество в кардиохирургии, кардиологии. Александр Лукашенко: «Кубинские аграрии – частые и всегда желанные гости в Беларуси»