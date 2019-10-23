Президент Кубы: Беларусь – одна из первых стран, которую я посещаю после моего избрания на этот пост
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Кубой по всем направлениям и намерена точно следовать достигнутым договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Александр Лукашенко во Дворце Независимости принимает с официальным визитом президента кубинской республики. Общаясь в формате один-на-один, лидеры отметили: государства связывают давние отношения, начиная еще со времен СССР.
Мигель Диас-Канель, президент Кубы:
Беларусь – одна из первых стран, которую я посещаю после моего избрания президентом Республики Куба. Это говорит о том приоритете, который мы придаем отношениям с вашей страной. Для нас этот визит в Беларусь очень значимый. Визит даст возможность продолжить обсуждение вопросов, которые были затронуты три года назад.
У меня очень теплые воспоминания с того визита, когда я узнал о вашей культуре, истории героического белорусского народа. Во время встреч с вами и других встреч с властями смог воочию мог убедиться, какая дружба объединяет нас, какие чувства испытывают народы друг к другу.
Несмотря на хорошие отношения между странами, уровень экономического сотрудничества оставляет желать лучшего. В последнее время объем торговли с Кубой заметно сократился. Цифра 2019 года – 9,5 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта – запчасти для автомобилей, сельхозтехника. Из Кубы же завозятся лекарства, крепкие напитки, кофе. Возможности, уверен белорусский лидер, гораздо шире.
И Беларуси есть что предложить. Так, кубинская сторона заинтересована в развитии электротранспорта. В частности, речь шла о наших электробусах. Есть перспективы и в сельском хозяйстве. Причем кубинцы не просто готовы вместе производить на острове тракторы, но и перенимать наш организационный опыт.
В присутствии делегаций были озвучены и идеи совместной работы в сфере здравоохранения. Здесь возможно сотрудничество в кардиохирургии, кардиологии.
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Отметим, Минск и Гавана успешно сотрудничают и на международной арене. При активном содействии Кубы Беларусь в качестве наблюдателя вступила в Ассоциацию карибских государств. У стран также совпадают позиции по актуальным вопросам современного мира. Договорная база сотрудничества насчитывает три десятка документов. По итогам встречи во Дворце Независимости договоренностей стало больше. Так, подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции, согласованы программы в сфере образования, технического сотрудничества.
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