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Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром

23 октября 2019 19:53
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Новости Беларуси. По традиции из Беларуси никто из гостей не уезжает с пустыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром-1

Александр Лукашенко подарил кубинскому коллеге эксклюзивный набор шоколада и картину белорусской художницы, на которой изображен Хосе Марти.

Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром-4

Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром-6

На родине его считают национальным героем и называют «апостолом независимости».

Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром-9

Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром-11

А Мигель Диас-Канель подарил нашему президенту книгу о Гаване, сигару и ром – то, чем известна Куба во всем мире.

Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром-14

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У меня даже есть ром, который мне когда-то подарил Фидель. Мы вкус рома хорошо помним еще с советских времен.

# Беларусь-Куба # общество # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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