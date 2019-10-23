Кубинский президент подарил Александру Лукашенко сигару и ром

Новости Беларуси. По традиции из Беларуси никто из гостей не уезжает с пустыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил кубинскому коллеге эксклюзивный набор шоколада и картину белорусской художницы, на которой изображен Хосе Марти.

На родине его считают национальным героем и называют «апостолом независимости».

А Мигель Диас-Канель подарил нашему президенту книгу о Гаване, сигару и ром – то, чем известна Куба во всем мире.