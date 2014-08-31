Александр Лукашенко посетил минский детдом № 5: Дети в школу в первый день должны приходить одинаковыми

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии Дня знаний посетил минский детдом № 5. Президента в фойе встретили воспитанники и провели небольшую экскурсию, показав, в каких условиях они живут. Глава государства зашел в жилые комнаты, спортивный зал, попил с детьми чай. Александра Лукашенко угощали сладостями, которые девочки испекли сами.
Условия проживания в детдоме приближены к домашним, его воспитанники, как и дети из обычных семей, посещают детские сады, общеобразовательные школы, лицеи, колледжи. Материально детишек поддерживают как из местного бюджета, так и спонсоры.
Сейчас в детском доме воспитывается 10 сирот и 66 детей, оставшихся без попечения родителей.
В актовом зале воспитанники показали для главы государства небольшой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детский дом № 5 весной отметит свое совершеннолетие. За это время во взрослую жизнь вышли более сотни выпускников. За последние три года на семейные формы воспитания передано 37 детей.
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Как и каждая девочка перед важным событием, Дарья Ковалевская думает о нарядах. Впереди выпускной класс и поступление. Говорит, что хочет видеть красоту повсюду, поэтому решила стать парикмахером. В детском доме она несколько лет, здесь ее младший брат и старшая сестра.
Даша Шаповалова говорит, что ее мечта стать мастером по маникюру практически сбылась. Она поступила в профессиональный лицей. Так что учебный год для нее будет новый во всех смыслах, хотя она с теплом вспоминает о своих одноклассниках.
Глава государства зашел в спортзал во время футбольной тренировки. Александр Лукашенко не удержался тут же «перехватил мяч» и организовал мальчишек на броски по воротам. Те, кто занимаются в кружке скалолазания, продемонстрировали гостям свою сноровку.
Чем кормят детей, Президент убедился воочию. Глава государства зашел в столовую и поинтересовался, приходится ли эта еда детям по вкусу. А вот на десерт в буквальном смысле пригласили Александра Лукашенко будущие хозяйки. Президента угощали сладостями, которые девочки испекли сами.
Александр Лукашенко:
Сегодня мы передадим Вам десяток своих арбузов.
Президента пригласили в актовый зал на фейерверк талантов. Воспитанники подготовили концерт — играли на музыкальных инструментах, исполняли песни. Александр Лукашенко подпевал знакомые куплеты и аплодировал от души. В завершение встречи — самое приятное — подарки.
29 августа на память о посещении дети вручили Александру Лукашенко подарки, сделанные собственными руками. Президент подарил детям ранцы с набором школьных принадлежностей.
Воспитанница детского дома № 5 Минска:
Пускай этот домик будет символом домашнего очага.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Спасибо.
Воспитанница детского дома № 5 Минска:
Еще мы бы хотели подарить вам кота.
Александр Лукашенко:
Так у меня два кота уже есть.
Воспитанница детского дома № 5 Минска:
Это символ домашнего уюта и тепла. Это сделали наши дети в студии художественного творчества. Пускай он охраняет ваш дом от невзгод и печали.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Кот с усами. Спасибо, ребята. А это вам подарки, как мы договорились со взрослыми.
Дети бывают разные. Бывают богатых родителей, бедных и так далее. А я настаиваю как бывший учитель (я тоже когда-то был учителем, вот таких старшеклассников учил): дети в первый класс и вообще в школу в первый день должны приходить одинаковыми. Поэтому я хочу, чтобы вы с портфелями пришли не хуже, чем у других детей. Вот это мы по всей стране деткам, которым нужна помощь, мы эту помощь оказываем. Я знаю, что вас всем обеспечивают, но подарки я должен был какие-то подарить.
У нас уже не так много осталось таких домов, всего 25 по всей стране.
Воспитанники детского дома № 5 Минска:
Спасибо вам огромное.
Дети еще долго не отпускали Александра Лукашенко. Наперебой рассказывали о своих делах, делились насущным. Все это напоминало беседу с близким человеком.
После встречи дети отправились сразу в столовую, там их ждал сладкий подарок от Президента. А вот Дима, который встречал Александра Лукашенко у порога и практически не отходил от него ни на шаг на протяжении всей встречи, сразу после отъезда кортежа побежал смотреть рюкзак.
Он несколько раз складывал и раскладывал принадлежности, перебирая и рассматривая каждый предмет. Как будто бы боялся упустить что-то важное. Ему, как и остальным воспитанникам пятого детдома принесли в рюкзаке, как оказалось, самое дорогое... внимание и заботу. Ведь впереди торжественный и волнующий для ребенка момент - завтра в школу.
Уже на следующий день Дима, Андрей и Альбина — воспитанники детского дома — стояли на линейке средней школы 157. Рядом такие же школьники, как и они. В руках букеты, у девочек на голове бантики, у мальчишек выглаженные костюмы и галстуки. И казалось бы, не знал бы где они стоят, как их отыскать. Подсказка — за спиною новенькие ранцы. А ведь сегодня нет занятий.
Уже после торжественной части все ребята расходятся по классам. Пятиклассник Дима, по дороге в свой новый кабинет, признается, что хочет стать таксистом... И вот оно первое знакомство со своей новой классной.
Так называемые интегрированные классы, где учатся воспитанники детских домов и их сверстники, существуют во многих школах. Такой вариант, отмечают учителя, позволяет успешно социализировать ребят, находящихся под опекой государства. Впрочем, идет это на пользу и домашним детям.
Светлана Скроцкая, директор школы №157 Минска:
Они даже отличаются от других детей тем, что они более добрые, ласковые. Всегда встречают, обнимают по-дружески.
Третьеклассников Андрея Полигошко и Альбину Короткую в школу привела воспитательница. За партой они вспоминают, как провели лето: ездили в лагерь, отдыхали на море и веселились. За каникулы, признаются, успели соскучится и по одноклассникам.
Альбина Короткая и Андрей Полигошко, воспитанники ГУО «Детский дом №5 г. Минска:
Мы со всеми дружим.
Вчера нам подарили рюкзаки. Мы там нежные слова говорили. (Кому?) Президенту.
Как только любопытствуем, какие у них появились обновки, ребята срываются с места и с детской непосредственностью, но гордо показывают подарки от Президента.