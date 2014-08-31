Александр Лукашенко посетил минский детдом № 5: Дети в школу в первый день должны приходить одинаковыми

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в преддверии Дня знаний посетил минский детдом № 5. Президента в фойе встретили воспитанники и провели небольшую экскурсию, показав, в каких условиях они живут. Глава государства зашел в жилые комнаты, спортивный зал, попил с детьми чай. Александра Лукашенко угощали сладостями, которые девочки испекли сами.

Условия проживания в детдоме приближены к домашним, его воспитанники, как и дети из обычных семей, посещают детские сады, общеобразовательные школы, лицеи, колледжи. Материально детишек поддерживают как из местного бюджета, так и спонсоры.

Сейчас в детском доме воспитывается 10 сирот и 66 детей, оставшихся без попечения родителей.

В актовом зале воспитанники показали для главы государства небольшой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детский дом № 5 весной отметит свое совершеннолетие. За это время во взрослую жизнь вышли более сотни выпускников. За последние три года на семейные формы воспитания передано 37 детей.

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Как и каждая девочка перед важным событием, Дарья Ковалевская думает о нарядах. Впереди выпускной класс и поступление. Говорит, что хочет видеть красоту повсюду, поэтому решила стать парикмахером. В детском доме она несколько лет, здесь ее младший брат и старшая сестра.

Даша Шаповалова говорит, что ее мечта стать мастером по маникюру практически сбылась. Она поступила в профессиональный лицей. Так что учебный год для нее будет новый во всех смыслах, хотя она с теплом вспоминает о своих одноклассниках.

Глава государства зашел в спортзал во время футбольной тренировки. Александр Лукашенко не удержался тут же «перехватил мяч» и организовал мальчишек на броски по воротам. Те, кто занимаются в кружке скалолазания, продемонстрировали гостям свою сноровку.

Чем кормят детей, Президент убедился воочию. Глава государства зашел в столовую и поинтересовался, приходится ли эта еда детям по вкусу. А вот на десерт в буквальном смысле пригласили Александра Лукашенко будущие хозяйки. Президента угощали сладостями, которые девочки испекли сами.

Президента пригласили в актовый зал на фейерверк талантов. Воспитанники подготовили концерт — играли на музыкальных инструментах, исполняли песни. Александр Лукашенко подпевал знакомые куплеты и аплодировал от души. В завершение встречи — самое приятное — подарки.

29 августа на память о посещении дети вручили Александру Лукашенко подарки, сделанные собственными руками. Президент подарил детям ранцы с набором школьных принадлежностей.

Воспитанница детского дома № 5 Минска:

Пускай этот домик будет символом домашнего очага.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спасибо.

Воспитанница детского дома № 5 Минска:

Еще мы бы хотели подарить вам кота. Александр Лукашенко:

Так у меня два кота уже есть.

Воспитанница детского дома № 5 Минска:

Это символ домашнего уюта и тепла. Это сделали наши дети в студии художественного творчества. Пускай он охраняет ваш дом от невзгод и печали.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Кот с усами. Спасибо, ребята. А это вам подарки, как мы договорились со взрослыми.

Дети бывают разные. Бывают богатых родителей, бедных и так далее. А я настаиваю как бывший учитель (я тоже когда-то был учителем, вот таких старшеклассников учил): дети в первый класс и вообще в школу в первый день должны приходить одинаковыми. Поэтому я хочу, чтобы вы с портфелями пришли не хуже, чем у других детей. Вот это мы по всей стране деткам, которым нужна помощь, мы эту помощь оказываем. Я знаю, что вас всем обеспечивают, но подарки я должен был какие-то подарить.

У нас уже не так много осталось таких домов, всего 25 по всей стране.

Воспитанники детского дома № 5 Минска:

Спасибо вам огромное.

Дети еще долго не отпускали Александра Лукашенко. Наперебой рассказывали о своих делах, делились насущным. Все это напоминало беседу с близким человеком.

После встречи дети отправились сразу в столовую, там их ждал сладкий подарок от Президента. А вот Дима, который встречал Александра Лукашенко у порога и практически не отходил от него ни на шаг на протяжении всей встречи, сразу после отъезда кортежа побежал смотреть рюкзак.

Он несколько раз складывал и раскладывал принадлежности, перебирая и рассматривая каждый предмет. Как будто бы боялся упустить что-то важное. Ему, как и остальным воспитанникам пятого детдома принесли в рюкзаке, как оказалось, самое дорогое... внимание и заботу. Ведь впереди торжественный и волнующий для ребенка момент - завтра в школу.

Уже на следующий день Дима, Андрей и Альбина — воспитанники детского дома — стояли на линейке средней школы 157. Рядом такие же школьники, как и они. В руках букеты, у девочек на голове бантики, у мальчишек выглаженные костюмы и галстуки. И казалось бы, не знал бы где они стоят, как их отыскать. Подсказка — за спиною новенькие ранцы. А ведь сегодня нет занятий.

Уже после торжественной части все ребята расходятся по классам. Пятиклассник Дима, по дороге в свой новый кабинет, признается, что хочет стать таксистом... И вот оно первое знакомство со своей новой классной.

Так называемые интегрированные классы, где учатся воспитанники детских домов и их сверстники, существуют во многих школах. Такой вариант, отмечают учителя, позволяет успешно социализировать ребят, находящихся под опекой государства. Впрочем, идет это на пользу и домашним детям.

Светлана Скроцкая, директор школы №157 Минска:

Они даже отличаются от других детей тем, что они более добрые, ласковые. Всегда встречают, обнимают по-дружески.

Третьеклассников Андрея Полигошко и Альбину Короткую в школу привела воспитательница. За партой они вспоминают, как провели лето: ездили в лагерь, отдыхали на море и веселились. За каникулы, признаются, успели соскучится и по одноклассникам.

Альбина Короткая и Андрей Полигошко, воспитанники ГУО «Детский дом №5 г. Минска:

Мы со всеми дружим.

Вчера нам подарили рюкзаки. Мы там нежные слова говорили. (Кому?) Президенту.

Как только любопытствуем, какие у них появились обновки, ребята срываются с места и с детской непосредственностью, но гордо показывают подарки от Президента.