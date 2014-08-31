Заседание контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 1 сентября

Новости Беларуси. Заседание трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 1 сентября. Об этом сообщили в МИД нашей страны. В Министерстве пока не разглашают, кто именно будет представлять стороны на переговорах.

Ранее консультации контактной группы с представителями руководства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики проходили в Минске 31 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 31 августа внимание мировых СМИ приковано к ситуации на юго-востоке Украины. Канонады из залпов артиллерийских орудий не утихают в Донецке и Луганске. 31 августа в ходе обстрела был обесточен один из центральных водопроводных узлов в Донецке, также в городе без света остались несколько жилых кварталов. В частичной блокаде Мариуполь. Силы ополчения взяли город в полукольцо.

Тем временем, на пресс-конференции в Брюсселе Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на следующей неделе будет готов проект мирного плана по урегулированию ситуации в Донбассе. Документ будет обсуждён на встрече контактной группы в Минске 1 сентября.

И еще одно событие 31 августа активно обсуждает мировое сообщество. В руководстве ЕС произошли замены на ключевых постах. С 1 сентября Европейский совет возглавит премьер Польши Дональд Туск. Отвечать за внешнюю политику будет глава МИД Италии Федерика Могерини. Новые назначения были одобрены на саммите ЕС в Брюсселе. Одним из ключевых вопросов европейской встречи стала ситуация в Украине.

С момента возникновения конфликта на юго-востоке страны свои дома покинули свыше 400 тысяч жителей региона.