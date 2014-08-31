Саммит в Минске: зачем Порошенко четки, почему Эштон в бежевом платье и о чем говорит красный галстук Путина?

Новости Беларуси. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ попыталась проанализировать то, что происходило в кулуарах саммита в Минске. О чем, например, говорили цвета галстуков президентов, как они пожимали руки друг другу, как вели себя за круглым столом. К чему Петр Порошенко вертел в руках четки? Такое не всегда показывают в теленовостях.

Ольга Макей, СТВ:

Пока политики во Дворце Независимости ищут ответ на украинский вопрос, а члены делегаций в кулуарах обсуждают последние события, из этого пресс-центра по всей планете разлетаются новости с пометкой «из Минска». Переговоры привлекли в белорусскую столицу сотни журналистов со всего мира. Аккредитацию получили более 300 зарубежных репортеров из США, Франции, Чехии, и многих других стран. Эти переговоры в Минске стал важнейшим событием далеко и не только на постсоветском пространстве.

Пресс-центр — то самое место, где последние события обсуждают не менее бурно, чем за столом переговоров. Здесь от звонков из редакций разрываются мобильные телефоны. И кажется, как они работают в такой суете? Привыкли. Пока репортеры крупнейших агентств строчат заметки, за соседним столом работают телевизионщики: отснятое предстоит смонтировать и отправить за тысячи километров. Скорость Интернета отличная, будут делиться впечатлениями коллеги.

Вот кто-то диктует материал на китайском. Репортеров из поднебесной в Минск приехало немало. Вэй Вэй одна из них. Готовит репортаж для центрального телевидения.

Вэй Вэй, корреспондент Центрального телевидения Китая:

Говорят, это самое важное международное событие из всего, что сейчас происходит в мире. И мы больше обращаем внимание на то, как стороны решат украинский кризис и как они справятся с отношениями между Украиной и Таможенным союзом.

Я первый раз во Дворце Независимости. Красиво очень, потрясающе!

Работники комплекса скажут: такого количества прессы Дворец Независимости еще не видел.

Да и большинство иностранных репортеров его видят впервые. Оттого подолгу рассматривают интерьеры, фотографируются на фоне и тут же размещают снимки в соцсетях. Турецкий журналист Хакан Айдоган прилетел в Минск накануне, успел погулять по городу.

Хакан Айдоган — руководитель московского бюро агентства «Анадолу» (Турция):

Минск мне очень понравился. Я первый раз здесь. Очень красивый город. Гостеприимные люди. Беларусь находится между Россией и Украиной. Поэтому очень подходящее место. Очень хорошо выбрали место для такой встречи.

Недалеко от Дворца Независимости десятки передвижных телевизионных станций, для тех кто спешит сообщить свежие новости в прямом эфире.

Это то, что зритель увидел в вечерних новостях. За кадром — сотни деталей. Первым ко Дворцу Независимости подъехал кортеж украинского президента. Затем уже вдвоем Александр Лукашенко и Петр Порошенко встречают Нурсултана Назарбаева. Белорусский лидер даже пошутит об астанинской погоде.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наконец-то мы тебя вытащили из Астаны холодной!

А это кортеж Кэтрин Эштон. Вот баронесса отдает дамскую сумочку помощнице, видимо, чтобы не мешала на переговорах. Кстати, наряд первой леди ЕС — тоже тема для обсуждения, и не только в среде журналистов. Дизайнер Наталья Поткина обратила внимание на летнее пальто.

Наталья Поткина, дизайнер одежды:

Крупные цветы в бежевых тонах говорят о нейтральности и спокойности. Они выжидают время. Выбирая этот наряд, она чувствовала неготовность к принятию решений, а именно: «я послушаю, все узнаю, потом приму решение».

Что обсуждали лидеры таможенной тройки в холле Дворца Независимости, для журналистов останется загадкой. Вот мужскую политическую кампанию разбавляет Кэтрин Эштон. Последним подходит Петр Порошенко.

Следующие кадры станут самыми обсуждаемыми.

Профессор психологии внимательно рассматривает кадры рукопожатий. В дипломатии нет мелочей, а каждый жест может сказать гораздо больше, чем слова.

Владимир Янчук, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии Академии последипломного образования:

В этом снимке — большой контекст. Они волнуются. Если посмотреть на лицо Владимира Владимировича, оно демонстрирует напряженность. Владимир Владимирович в этом плане эмоционально выразителен, он не может скрывать. Порошенко более контролирует себя. В данном случае Александр Григорьевич очень выразительно показывает, что ему приятно выступать в роли хозяина, и это безусловно успех белорусской политики.

Не смотря на полярность мнений о переговорах в Минске, многие журналисты сошлись на том, что большую роль на саммите сыграл белорусский президент. Показательный момент. Традиционная для саммитов церемония фотографирования. Президент Украины и представители ЕС становятся с одной стороны, Евразийская тройка — с другой. Александр Лукашенко словно предлагает сторонам сблизиться.

Впрочем, дизайнер Наталья Поткина разглядела на совместном фото еще один нюанс.

Наталья Поткина, дизайнер одежды:

Бордовые галстуки у Путина и Порошенко символизирует: «обратите на меня внимание, выслушайте меня». Если у женщин — это красные губы, чтобы привлечь внимание на слова, то у мужчин это галстук. Что касается Назарбаева и Лукашенко — голубой и синий цвет — это цвет мира, спокойствия, цвет готовности на переговоры, готовности выслушать и принять мирное решение.

Еще одна интрига — встреча Александра Лукашенко и Кэтрин Эштон. Отношение европолитика к Беларуси до сих пор было не простым, но это на словах. А на деле встреча тет-а-тет продемонстрировала обратное. Только за время протокольных съемок, доступных глазу репортеров и объективу телеоператоров, баронесса благодарила белорусского лидера 6 раз.

Кэтрин Эштон в Минск приехала с личной съемочной группой. Жаль ненадолго, сетуют журналисты...

Елизавета Горбачева, продюсер личной съемочной группы Кэтрин Эштон:

В Беларуси я впервые. Город очень понравился - красивый, чистый. К сожалению, у нас не останется времени, чтобы насладиться прогулками по паркам и осмотреть достопримечательности. Но, надеюсь, в будущем еще не раз посетим Минск.

Пока главы государств на переговорах, источник информации для журналистов — чиновники и дипломаты. Вот пресс-центр снова опустел, все сбежались на интервью. Заместителя главы администрации украинского президента репортеры окружают плотным кольцом. Тот терпит. Работа такая.

Валерий Чалый, заместитель главы Администрации Президента Украины:

Я надеюсь, что на гостеприимной белорусской земле может быть заложена модель развития Европы. Европы безопасной, Европы бей войн, Европы, которая живет с соседями мирно.

Интервью записано, репортеры торопятся на очередные переговоры. Впервые за круглым столом политики собираются в формате «ТС-Украина-ЕС». Слово берет белорусский президент. Кэтрин Эштон все старательно конспектирует, слушая перевод с русского. Следующее — ее выступление, во время которого Владимир Путин долго изучает документы, о чем-то задумывается, затем озвучивает свою позицию. Петр Порошенко взялся за четки.

Владимир Янчук, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии Академии последипломного образования:

Четки — это профессионализм. Видно, что это профессионал. Почему? Потому что иначе видно, что руки дрожат. А когда вы вооружаетесь четками, вы себя успокаиваете. Это своеобразное спускание пара не через крик и хлопанье кулаком — это монотонное успокоение себя.

Долгие переговоры, и президенты отправляются на рабочий обед. Хотя скорее пора ужина — на часах 7 вечера. Журналистов в это время кормят ноги. Особенно торопятся казахские репортеры. Нужно успеть хотя бы к ночному эфиру: разница с Астаной 3 часа.

Талгат Уали, корреспондент телекомпании «7 канал» (Казахстан):

Инициатива Александра Лукашенко очень правильная, что позвал всех президентов на нейтральное поле. Правильно будет, если следующая встреча будет тоже в Минске. В этом городе решатся все политические вопросы и этот день останется в истории наших стран.

Итоговых заявлений президентов журналисты ждут до позднего вечера. Первым высказался Александр Лукашенко. Как потом будут обсуждать в кулуарах иностранные репортеры - четко и по существу. Назарбаев, возвращаясь к микрофону, решил рассказать журналистам еще и о встрече в формате таможенной тройки. Владимир Путин на пути к прессе после непростых переговоров с Петром Порошенко, шутит, общаясь со своим пресс секретарем. А вот зачесался палец на левой руке. Говорят, к деньгам. Может обсуждал с президентом Украины газовый вопрос?

Никто и не заметил, как за окнами и вправду потемнело. Но для журналистов работа продолжается. К моменту, когда политики покинули Дворец Независимости, репортеры работали уже 17 часов.

Корреспондента российского телеканала Марию Бондареву мы застали в гостинице уже после переговоров.

Мария Бондарева, корреспондент телеканала «Россия-24»:

Я первый раз была в Минске. Мне город очень понравился. Равно как и организация мероприятия. За исключением того, что пришлось всем коллегам-журналистам ждать до поздней ночи заявлений глав государств. Но это издержки профессии, которые сопровождают нас, тем более когда происходят события такого масштаба.

Евгений Рожков, политический обозреватель телеканала «Россия-1»:

Чтобы в одном месте встретились и ТС, и Евросоюз, и Украина, такого еще не было. Это уникальная встреча. То, что это закончилось в 01.30 говорит о том, что президентам было что обсудить, судя по хорошему настроению и у нашего президента, и у других президентов, у них получился разговор. И здесь такая атмосфера в Минске, что, наверное, очень комфортно и удобно договариваться.

Минские встречи политики решили продолжить. Сколько раз еще потребуется президентам садится за стол переговоров — покажет время.