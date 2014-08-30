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30 августа состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым

30 августа 2014 13:19
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Новости Беларуси. 30 августа состоялся телефонный разговор главы белорусского государства Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили итоги Минского саммита, гуманитарную ситуацию в Украине, а также экономическую тематику, представляющую взаимный интерес.

Немного позже в телефонном разговоре Александр Лукашенко и председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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