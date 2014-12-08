Новости Беларуси. Контролировать цены в Минске перед новогодними праздниками. Такое поручение президент дал 8 декабря, общаясь с мэром столицы Андреем Шорцем.

Александр Лукашенко поддержал идею создания в Минске коммунальной торговой сети. Речь идет о государственной альтернативе частным сетевым магазинам.

Говорили и о реализации инвестпроектов, и о нестандартном решении «квартирного вопроса».

Из этой колясочной не пришлось убирать ни одной коляски. Здесь когда-то был проходной подъезд. Стену заложили, сделали окошко, поставили батарею. Так получилась однокомнатная квартира для семьи Поддубских.

Бухгалтер ЖЭСа рассчитывала совсем на иное. Когда в начале нулевых ей давали это жилье (23 «квадрата»), было сказано: 10 лет работы – и квартира может стать собственной. Однако в 2010 году, когда женщина собрала все необходимые для приватизации документы, сделка не состоялась. Суды, переписки с чиновниками. Однако официальный статус квартиры по-прежнему – нежилое помещение.

Так и живут родители с двумя детьми в 11-метровой комнате вместе с попугаем и собакой.

Наталья Поддубская, бухгалтер расчетно-справочного центра ЖЭС № 29 ЖРЭО Первомайского района Минска:

Нам вообще сказали, что нас никто переводить не будет, мы никто, мы ничто. Попробуйте докажите, что мы вообще ее получили, что сюда вкладывали деньги.

Заложниками «нежилого» жилья в Минске стали практически тысяча человек. Бывшие колясочные и электрощитовые, переоборудовав, использовали как жилье.

Еще с 1987 года предоставляли такие «служебные квартиры» тем, кто годами подметали наши дворы, чинили трубы, латали крыши. Сейчас таких «серых квадратов» почти полтысячи в Минске.

Историй столько же: кого-то жалеют и по-человечески дают возможность «пожить», а с кем-то не церемонятся, в приказном порядке требуют освободить «незаконно» занятые метры.

Александр Мацевич, директор ЖРЭО Первомайского района Минска:

Позиция принципиальна: в электрощитовых проживать нельзя, в проходных подъездов проживать нельзя. В колясочных, типа пионерских комнат, где имеется ведомость технических характеристик, где есть заключение МЧС, РОЧС Первомайского района, санстанции Первомайского района о возможности проживания, также технический паспорт, пожалуйста, можно проживать, но для этого необходима законодательная база.

Мингорисполком предложил перевести пригодное для проживания жилье в арендное или взамен аварийной «самоотгороженной» квартире предоставить съемную по гостарифам.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Главой государства были поддержаны предложения о переводе колясочных и щитовых, которые считаются пригодными для проживания, для того, чтобы перевести в фонд коммерческого использования и оставить этих людей. То есть, наконец-то, данная проблема будет решена.

Александр Лукашенко планирует в начале 2015 года лично побывать в Мингорисполкоме, ознакомиться с перспективами развития белорусской столицы. Ведь не секрет, что есть вопросы и со строительством, и с инвестициями.

Президент поручил мэру исключить волокиту в работе с инвесторами и серьезно подумать над развитием Минска.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Минск определяет настроение в стране. Вы это знаете. И, назначая вас на эту должность, я вас об этом предупреждал, что это не просто город, как и другие города. Это город городов. Поэтому хотелось бы, чтобы вы очень серьезно за это время подумали над развитием нашей столицы. Я хотел бы, чтобы вы мне прежде всего так откровенно сказали, изложили свои впечатления первых месяцев работы, что вы видите плохо, что не так делали в Минске, какие, может быть, ваши предложения будут в связи с этим, как минчане реагируют на первые ваши шаги.

Сразу скажу, что мне нравится, что вы не бросаетесь с бухты-барахты и не кричите о каких-то вопросах и направлениях их решения. Мне это нравится. Надо думать. Минск – это интеллектуальный город, это неглупые люди. Поэтому сегодня можно наворочать в начале столько, что потом бирку приклеят и от нее никуда не денешься. Поэтому прежде, чем сделать какой-то шаг, надо серьезно думать.

Особое внимание – подготовке Минска к новогодним праздникам. Александр Лукашенко и Андрей Шорец обсудили ситуацию на потребительском рынке.

Президент поддержал идею создания в столице государственной альтернативы коммерческим торговым сетям. Также глава государства предупредил столичного градоначальника по поводу роста цен на продукты.

Александр Лукашенко:

Мы накануне праздников, серьезных праздников, самых любимых праздников у людей – Новый год и Рождество. Вы знаете, что каждый человек хочет достойно его встретить. Вы прекрасно понимаете. Хоть Минск богаче других регионов страны, но здесь разные люди: есть и богатые, и средние, и бедные. Надо не забывать, что Новый год – это прежде всего стол, застолье. Люди этого заслужили, прожив и отработав этот тяжелый год. Чтобы цены в магазинах были нормальными. Главное, чтобы они не подскочили в этот период.

Вы знаете, что не только в России, как мы это заметили, хотят руки погреть, но и у нас дельцы такие есть. Пусть их немного, но ни в коем случае нельзя дать повода, чтобы они работали на подъем цен. Хоть я там уполномочил министра торговли, Министерство торговли по контролю за ценообразованием, не забывайте: вы отвечаете за Минск. Поэтому цены, порядок в городе и прочее – это ваша зона ответственности. Поэтому подготовьте Минск к этим праздникам, создайте у людей настроение.

И, самое главное, это дети. Чтобы дети не чувствовали себя второстепенными, третьестепенными, глядя на своих сверстников. Это будет нехорошо.

То есть мы по-человечески должны отнестись к минчанам, а Минск – это пример всей стране.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы провели коллегию управления торговли, собрали всю торговлю (как государственную, так и частную) и поставили и задачи по сдерживанию цен, по насыщению ассортиментом торговой сети. И для того, чтобы не допустить этого роста цен, приняли решение создать коммунальную торговую сеть, которая за счет предоставления низких цен снижала цены и в крупных сетевых магазинах. То есть мы предложим альтернативу, где будет качественный разнообразный ассортимент по приемлемым ценам. На сегодняшний день речь идет о порядка 42 магазинах коммунальной торговой сети. И мы думаем, что это будет как противовес крупным торговым сетям. И они также будут смотреть на те цены.

Александр Лукашенко:

Вы должны обеспечить и административный контроль за частной торговлей прежде всего, чтобы они не вздували цены. Поэтому это держите под контролем. В альтернативу – хорошо. Это всегда надо держать, и, конечно, не в ущерб этим магазинам. Они не должны быть в силу низких цен убыточными.

В свое время, когда мне предложили в Минске полностью приватизировать торговлю (ну, что там торговля, никто ее не держит), я сказал: «Нет». И мне удалось тогда треть торговли в Минске оставить в управлении государством. Главная цель моя была в том: я хотел видеть процессы, которые происходят в торговле, управляя вот этой госсобственностью.

Вы не бойтесь расширять сферу государственной торговли, ничего в этом страшного нет. Не сдерживая частную, но государственная торговля вам покажет, какой должны быть частная торговля. Если вы увидите, что госторговля при таких ценах имеет рентабельность 5-7%, вы сравните с частной торговлей и сделайте вывод: ребята жируют или они с убытками работают. Потому что убытков мы не можем допустить и в торговле в том числе. Вы будете видеть вообще структуру затрат в торговле. Потому что у вас есть своя торговля.

Столичная торговля уже готова к рождественским праздникам. Об этом можно судить не только по нарядным витринам, но и по «новогоднему» ассортименту. Покупатели тоже уже присматривают ингредиенты к праздничному меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.