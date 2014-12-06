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9 декабря в Минске состоится очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины

06 декабря 2014 17:15
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Новости Беларуси. Минск снова станет центром политических переговоров. Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится уже на следующей неделе — 9 декабря.

Эта дата выбрана неслучайно: 9 декабря на Донбассе объявлено Днем тишины, когда прекратятся боевые действия.

Об этом заявил президент страны Петр Порошенко. Глава украинского государства отмечает, что после встречи должен начаться политический диалог и организация легитимных выборов на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР пока не подтвердили свое участие.

# Петр Порошенко # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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