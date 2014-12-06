9 декабря в Минске состоится очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины

Новости Беларуси. Минск снова станет центром политических переговоров. Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится уже на следующей неделе — 9 декабря.

Эта дата выбрана неслучайно: 9 декабря на Донбассе объявлено Днем тишины, когда прекратятся боевые действия.

Об этом заявил президент страны Петр Порошенко. Глава украинского государства отмечает, что после встречи должен начаться политический диалог и организация легитимных выборов на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.