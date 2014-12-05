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В Беларуси вводятся дополнительные меры по защите прав потребителей

05 декабря 2014 18:24
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Новости Беларуси. В Беларуси вводятся дополнительные меры по защите прав потребителей.  Это предусмотрено указом, который Президент  подписал 5 декабря. Так, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач, наделяется дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм и правил в сфере розничной торговли и общественного питания.

Полномочия на регулирование и контроль за ценообразованием на отдельные потребительские товары и услуги будет переданы от Министерства экономики Министерству торговли. Глава этого ведомства наделяется правом принимать решения о запрете работы объектов торговли и общественного питания в случае  нарушения законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Государственная политика в области импортозамещения # Александр Лукашенко # Государственная политика

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