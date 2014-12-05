Новости Беларуси. В Беларуси вводятся дополнительные меры по защите прав потребителей. Это предусмотрено указом, который Президент подписал 5 декабря. Так, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач, наделяется дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм и правил в сфере розничной торговли и общественного питания.

Полномочия на регулирование и контроль за ценообразованием на отдельные потребительские товары и услуги будет переданы от Министерства экономики Министерству торговли. Глава этого ведомства наделяется правом принимать решения о запрете работы объектов торговли и общественного питания в случае нарушения законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.