Порошенко анонсировал заседание контактной группы по Украине в Минске 9 декабря

Новости Беларуси. Заседание контактной группы по Украине может пройти в Минске 9 декабря. Об этом сообщил президент украинского государства Петр Порошенко на переговорах с официальным представителем ОБСЕ.

Ранее власти страны заявили, что готовы провести очередную минскую встречу по урегулированию ситуации на Донбассе как можно быстрее. В свою очередь представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик предложили провести ее не ранее 12 декабря, чтобы у сторон была возможность более тщательно подготовиться к новому раунду переговоров.

К слову, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что официальный Киев готов начать процесс децентрализации власти в стране.

Белорусская сторона полностью готова к проведению заседания трехсторонней контактной группы по Украине. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. При этом дата проведения такой встречи зависит от договоренностей заинтерсованных сторон.

Между тем, по данным ООН, уже более 40 тысяч граждан Украины оформили временное пребывание в Беларуси. Всего из-за ситуации на юго-востоке Украины были вынуждены бежать 514 тысяч человек. Большинство из них направилось в Россию, Беларусь и Польшу, желая получить вид на жительство в этих странах. Вопросы трудоустройства и проживания приезжих из Украины решаются в нашей стране в кратчайшие сроки.

Тем временем, на юго-востоке Украины продолжаются столкновения между силовиками и ополченцами. Обстрелу подвергся Донецк. Пострадали несколько жилых районов и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и среди мирного населения – шесть человек. В Горловке после попадания снаряда в жилое здание погиб один человек, пятеро, включая двоих маленьких детей, сейчас находятся в больнице. Напряженная ситуация сложилась и в Луганской области. В Первомайске повреждены больница, детский сад и котельная. В некоторых районах города теперь нет отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.