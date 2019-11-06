Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»

Новости Беларуси. Выполнение белорусско-эмиратских договоренностей Александр Лукашенко обсудил 6 ноября на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, наследный принц ранее посещал Беларусь. А сейчас на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах определили дальнейшие шаги по выполнению намеченных планов. Глава государства отметил активность эмиратских деловых кругов – она говорит о реальной заинтересованности в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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Стороны обсудили взаимный интерес в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание – сотрудничеству в области спорта. Кроме того, подробно обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока.