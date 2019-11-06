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Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»

06 ноября 2019 13:17
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Новости Беларуси. Выполнение белорусско-эмиратских договоренностей Александр Лукашенко обсудил 6 ноября на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-1

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-3

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-5

Напомним, наследный принц ранее посещал Беларусь. А сейчас на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах определили дальнейшие шаги по выполнению намеченных планов. Глава государства отметил активность эмиратских деловых кругов – она говорит о реальной заинтересованности в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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Стороны обсудили взаимный интерес в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание – сотрудничеству в области спорта. Кроме того, подробно обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока.

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-8

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-10

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-12

Одной из составляющих белорусско-эмиратских отношений является военно-техническое сотрудничество. Партнеры готовы к расширению диалога в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок, обмена опытом.

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Президент Беларуси поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за гостеприимство и внимание, оказываемое белорусской делегации в Эмиратах.

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-15

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-17

Наследному принцу глава государства презентовал символическое панно – двойную голограмму «Сокол». Эта грациозная, сильная и ловкая птица национальный символ ОАЭ. Глядя на панно, особый эффект достигается при перемещении зрителя: в этот момент сокол словно движется.

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-20

Среди подарков и священная книга мусульман Коран. Вариант уникален тем, что является первым экзампляром, изданным у нас в стране на арабском языке с позволения Духовного управления мусульман Беларуси.

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-23

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-25

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-27

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-29

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»-31

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Фотофакт

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