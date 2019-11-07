Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси: уже завершилось тайное голосование и начался подсчёт голосов

Новости Беларуси. В Беларуси 7 ноября проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, а также Минского городского совета.
Голосования организованы в каждой области и столице. На данный момент кандидаты от Минска представили свои программы, ответили на вопросы депутатов и уже завершилась процедура тайного голосования. Начался подсчет голосов.
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Этому предшествовала процедура утверждения кандидатов от Минска. Так, было выдвинуто 9 претендентов на кресло в Совете Республики, но до финального голосования дошли только 8 человек. Отметим, чтобы занять место в верхней палате парламента, кандидату нужно набрать более половины голосов депутатов. Итоги выборов Центризбирком подведет 12 ноября.
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Отметим, Совет Республики – это верхняя палата парламента. В ее состав входят 64 представителя. Тайным голосованием выбирают по 8 кандидатов от каждой области и Минска. Еще 8 сенаторов имеет право назначить Президент. Практически все из них работают на общественных началах.
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