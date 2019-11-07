Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси: уже завершилось тайное голосование и начался подсчёт голосов

Новости Беларуси. В Беларуси 7 ноября проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, а также Минского городского совета.

Голосования организованы в каждой области и столице. На данный момент кандидаты от Минска представили свои программы, ответили на вопросы депутатов и уже завершилась процедура тайного голосования. Начался подсчет голосов.

Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне