Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?

Новости Беларуси. Уровень доверия действующему Президенту – 78,1 %. Таков результат нового соцопроса от Ecoom, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Заказчиком исследования выступил телеканал ОНТ. С 23 по 27 июля методом телефонного опроса выявляли электоральные предпочтения и настроения белорусов. Всего были опрошены 1879 респондентов. Участие в выборах планирует принять 89,5 % населения. 72,3 % белорусов отдают предпочтение Александру Лукашенко. При этом суммарный рейтинг остальных кандидатов не превышает 10 %. Столько же респондентов затруднились с ответом. 3,1 % не захотели отвечать, против всех будут 3,7 % граждан.

О том, как будут проводить социсследования в Беларуси в день выборов, расскажет Евгений Поболовец в рубрике «Ближе к делу». Евгений Поболовец, СТВ:

Мы решили чуть шире подойти к этому вопросу и заглянуть за ширму самой социологии. Как же проводят такие опросы? Какие данные позволяют нам верить или ставить под сомнение цифры? Это рубрика «Ближе к делу». Меня зовут Евгений Поболовец. Для начала выясним, что такое социологический опрос и зачем их проводят. Итак, социология – наука, которая изучает общество, закономерности социальных действий и массового поведения людей. Соответственно, социологический опрос – это метод, с помощью которого собирают мнения по тому или иному вопросу. Это один из самых распространенных способов сбора информации как в современной социологии, так, к слову, и в маркетинге.

Вот это все: понравилась ли вам покупка в нашем магазине? Довольны ли вы качеством товара и обслуживанием? Зачем это нужно? А как еще понять настроения людей, как еще вывести их на эмоции, чтобы потом учитывать эти данные в своей дальнейшей работе? В маркетинге – выстраивать стратегию продаж и продвижения товара. В политике – стратегию своих действий. Да, нет ничего плохого в обещаниях. Избирателя нужно слышать, чтобы он голосовал за тебя. Не будешь слышать – он проголосует за другого. В политике. Или как в маркетинге – просто купит такой же товар в другом магазине. Тем более уйдет к другому продавцу, если предыдущий обещал сделать скидку, например, и не сделал. Или когда обещали, что люстру в вашу гостиную под заказ привезут в среду, а доставили только в воскресенье. Да еще и разбили по дороге. Но, согласитесь, обратная связь должна быть максимально объективной. Иначе все ваши следующие решения будут приняты, исходя из неправильных данных изначально. Вероятность совершения ошибки будет высока. Потому к социологическим опросам предъявляют строгие требования.

Кратко остановимся на основных из них. 1. Выбор респондентов. Количество людей, которых вы опросили. Чем оно выше, тем данные точнее. 2. Шаг, с которым вы опрашиваете людей при выходе из магазина или при выходе с участка. Всех подряд в том же гипермаркете опросить нереально. Потому принимается условно: опрашивать каждого двадцатого. Шаг должен быть четким и максимально объективным. Условно не опрашивать только блондинок или только мужчин. 3. Если каждый двадцатый отказывается отвечать на ваши вопросы – есть специальная формула отказа. Она должна также быть максимально объективной.

Это международные стандарты. Так проводят опросы экзитполы во всех странах мира. Но всегда есть место случайности или недоработкам конкретных лиц. Кто-то поленился и опрашивал не каждого двадцатого, а каждого сотого. Нарушал механизм, значит, данные будут искажены. Тогда смотрят на репутацию компании, которая проводит опрос. А репутация – это опыт прошлых избирательных кампаний. То есть насколько цифры, полученные в результате опроса, расходились с официальными данными того же Центризбиркома. В мире принята такая погрешность на уровне 2-5 пунктов. «Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси Подошли к главному. На этих выборах социологические опросы в Беларуси проведет Молодежная лаборатория социологических исследований. Инициатором выступил Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». На каждом участке будет работать группа из трех человек. Это более 1 000 по всей стране и порядка 300 участков в выборке.

Почему результатам их работы можно верить? 1. По опыту прошлых кампаний погрешность у них была минимальной – в рамках допустимой относительно реальных результатов. 2. Они приглашают международных экспертов – в основном из европейских стран: Великобритания, Австрия, Швеция, Россия, Армения, Польша – для объективности. 3. Все исследования проводят социологи, политологи и научные консультанты. А сама методика опроса и формула расчета соответствует признанным в мире стандартам. Первые данные озвучат 9 августа после 20:00. На словах. Обещают опросить более 12 тысяч человек. На деле.