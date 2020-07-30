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Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?

30 июля 2020 17:01
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Новости Беларуси. Уровень доверия действующему Президенту – 78,1 %. Таков результат нового соцопроса от Ecoom, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Заказчиком исследования выступил телеканал ОНТ. С 23 по 27 июля методом телефонного опроса выявляли электоральные предпочтения и настроения белорусов. Всего были опрошены 1879 респондентов. Участие в выборах планирует принять 89,5 % населения. 72,3 % белорусов отдают предпочтение Александру Лукашенко. При этом суммарный рейтинг остальных кандидатов не превышает 10 %. Столько же респондентов затруднились с ответом. 3,1 % не захотели отвечать, против всех будут 3,7 % граждан.

Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?-1

О том, как будут проводить социсследования в Беларуси в день выборов, расскажет Евгений Поболовец в рубрике «Ближе к делу».

Евгений Поболовец, СТВ:
Мы решили чуть шире подойти к этому вопросу и заглянуть за ширму самой социологии. Как же проводят такие опросы? Какие данные позволяют нам верить или ставить под сомнение цифры? Это рубрика «Ближе к делу». Меня зовут Евгений Поболовец.

Для начала выясним, что такое социологический опрос и зачем их проводят.

Итак, социология – наука, которая изучает общество, закономерности социальных действий и массового поведения людей. Соответственно, социологический опрос – это метод, с помощью которого собирают мнения по тому или иному вопросу. Это один из самых распространенных способов сбора информации как в современной социологии, так, к слову, и в маркетинге.

Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?-4

Вот это все: понравилась ли вам покупка в нашем магазине? Довольны ли вы качеством товара и обслуживанием? Зачем это нужно? А как еще понять настроения людей, как еще вывести их на эмоции, чтобы потом учитывать эти данные в своей дальнейшей работе?

В маркетинге – выстраивать стратегию продаж и продвижения товара. В политике – стратегию своих действий. Да, нет ничего плохого в обещаниях. Избирателя нужно слышать, чтобы он голосовал за тебя. Не будешь слышать – он проголосует за другого. В политике.

Или как в маркетинге – просто купит такой же товар в другом магазине. Тем более уйдет к другому продавцу, если предыдущий обещал сделать скидку, например, и не сделал. Или когда обещали, что люстру в вашу гостиную под заказ привезут в среду, а доставили только в воскресенье. Да еще и разбили по дороге.

Но, согласитесь, обратная связь должна быть максимально объективной. Иначе все ваши следующие решения будут приняты, исходя из неправильных данных изначально. Вероятность совершения ошибки будет высока. Потому к социологическим опросам предъявляют строгие требования.

Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?-7

Кратко остановимся на основных из них.

1. Выбор респондентов. Количество людей, которых вы опросили. Чем оно выше, тем данные точнее.

2. Шаг, с которым вы опрашиваете людей при выходе из магазина или при выходе с участка. Всех подряд в том же гипермаркете опросить нереально. Потому принимается условно: опрашивать каждого двадцатого. Шаг должен быть четким и максимально объективным. Условно не опрашивать только блондинок или только мужчин.

3. Если каждый двадцатый отказывается отвечать на ваши вопросы – есть специальная формула отказа. Она должна также быть максимально объективной.

Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?-10

Это международные стандарты. Так проводят опросы экзитполы во всех странах мира.

Но всегда есть место случайности или недоработкам конкретных лиц. Кто-то поленился и опрашивал не каждого двадцатого, а каждого сотого. Нарушал механизм, значит, данные будут искажены. Тогда смотрят на репутацию компании, которая проводит опрос. А репутация – это опыт прошлых избирательных кампаний. То есть насколько цифры, полученные в результате опроса, расходились с официальными данными того же Центризбиркома. В мире принята такая погрешность на уровне 2-5 пунктов.

«Мы получим объективные результаты». Как будет проходить экзитпол на президентских выборах в Беларуси

Подошли к главному. На этих выборах социологические опросы в Беларуси проведет Молодежная лаборатория социологических исследований. Инициатором выступил Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». На каждом участке будет работать группа из трех человек. Это более 1 000 по всей стране и порядка 300 участков в выборке.

Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?-13

Почему результатам их работы можно верить?

1. По опыту прошлых кампаний погрешность у них была минимальной – в рамках допустимой относительно реальных результатов.

2. Они приглашают международных экспертов – в основном из европейских стран: Великобритания, Австрия, Швеция, Россия, Армения, Польша – для объективности.

3. Все исследования проводят социологи, политологи и научные консультанты. А сама методика опроса и формула расчета соответствует признанным в мире стандартам.

Первые данные озвучат 9 августа после 20:00. На словах. Обещают опросить более 12 тысяч человек. На деле.

Как планируется проводить социсследования в Беларуси в день президентских выборов?-16

В завершение обратим внимание на одну цифру, приведенную в исследовании ОНТ. Не определившиеся – те, кто пока не знают, за кого будут голосовать в день выборов. 10,9 % – цифра немалая, в масштабах страны это почти 750 тысяч человек. Им в первую очередь и предстоит сделать правильный выбор.

# Выборы в Беларуси # Евгений Поболовец # Игорь Позняк # Фотофакт

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