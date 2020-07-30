Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Сербии

Новости Беларуси. Минск – Белград. Двусторонние отношения в перспективе и на современном этапе развития стали главной темой телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, было отмечено, что есть все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели. В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы встретиться и договориться о будущей совместной работе и проектах.

Александр Вучич также поинтересовался здоровьем белорусского лидера, адресовав самые добрые пожелания.