Прямой эфир

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Сербии

30 июля 2020 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск – Белград. Двусторонние отношения в перспективе и на современном этапе развития стали главной темой телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Сербии-1

В частности, было отмечено, что есть все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели. В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы встретиться и договориться о будущей совместной работе и проектах.  

Александр Вучич также поинтересовался здоровьем белорусского лидера, адресовав самые добрые пожелания.

# Беларусь-Сербия # Александр Лукашенко # Александр Вучич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза
29 июля 2020 18:03

О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза

Любецкая: «Чтобы трансформировать Конституцию нужно, во-первых, полномочия, во-вторых время и соблюдение всех процедур»
29 июля 2020 17:58

Любецкая: «Чтобы трансформировать Конституцию нужно, во-первых, полномочия, во-вторых время и соблюдение всех процедур»

«Три мы видим центра управления: один в Польше, один ресторатор на Украине, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России»
29 июля 2020 17:55

«Три мы видим центра управления: один в Польше, один ресторатор на Украине, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России»