О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Публично я попрошу пресс-секретаря: нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем.
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Приглашается и посол Украины по этому вопросу. Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков
Напомним, о задержании боевиков на территории нашей страны стало известно несколько часов назад. Правоохранительные органы страны получили информацию о том, что в Беларусь прибыли более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Прошедшей ночью под Минском задержана группа боевиков иностранной частной военной компании. Все они граждане России. Самому младшему 24 года (подробнее здесь).
Группа прибыла в столицу в ночь на 25 июля. При себе каждый имел по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана. Заселились в одну из гостиниц Минска, а 27 июля они переехали в санаторий Минского района.
«Приглашается и посол Украины по этому вопросу». Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, изучали территорию и окружение санатория.
Всего задержаны 33 человека: 32 – ночью силами КГБ при поддержке ОМОНа на территории санатория. Еще один человек задержан на юге страны.
В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.