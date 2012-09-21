Александр Лукашенко о зарплате в 600 и 1000 долларов, хитрых льготниках и об оплате богатыми коммуналки по полной

Новости Беларуси. Глава государства пообщался с журналистами во время визита в Горецкий район. На недавнем совещании по экономике президент обозначил перед Правительством и руководителями всех уровней стратегию развития страны на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достижение средней зарплаты в 600 долларов, модернизация предприятий, создание эффективных рабочих мест. Журналисты поинтересовались, есть ли необходимые ресурсы для реализации намеченного?

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

За один год, к будущему году, нельзя модернизировать предприятия. Я прагматик и прекрасно понимаю. Вот мы район модернизировали, один, всей страной, за один год, но даже уровня производства мы здесь не достигли того, что надо.

Начиная от маленького предприятия до БелАЗа, самого крупного нашего предприятия, выпускающего большегрузные автомобили, у каждого руководителя на столе должен лежать план модернизации и финансовый расчет. Мы, конечно же, во имя чего-то их модернизируем, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию. Конкурентность продукции заключается в том, что мы ее будем продавать и все в больших количествах, а значит, получать будем доход, каждое предприятие на одного работающего, все больше и больше.

Если вы заметили, новая задача, 60 тысяч долларов на 2015 год. Вот работает 2000 человек, умножай на 60 тысяч, вот столько ты должен привезти денег от продажи продукции. Это железная задача, увеличивая этот валовый доход, мы будем увеличивать и среднюю заработную плату.

Глава государства сообщил журналистам, что списки очередников на жилье будут сохранены. Но президент еще раз потребовал навести в них порядок. Ставка будет сделана и на рынок арендного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Арендное жилье не обязательно дешевое. Это новый вид услуг и мы уже начали эти услуги оказывать. Если вы внимательно следили, как раз СТВ должно следить, недавно докладывал Ладутько по этому вопросу, и я ему сделал поручение, максимум, что мы можем, ввести арендное жилье. Все, человек арендует квартиру, платит. Поэтому мы массировано начинаем вводить подобное жилье.

Все равно есть категории, которые государство обязано или льготировать, или даже обеспечивать жильем, многодетных. Это же страшная проблема для нас. Мы убываем, убываем по населению. Замедляются темпы, но медленно. И если мы хотим эту проблему решить, надо людям помочь жильем. Это самое главное, поэтому вплоть до бесплатного или с большой отсрочкой по льготным кредитам. Поэтому не везде аренда подходит.

Но что происходит, когда мы формируем эту очередь. Военные, если мы хотим, чтобы они под пули шли, мы им должны условия создать. Какой человек будет служить Родине, когда у него есть проблемы в семье? А у нас еще много таких семей, военных, им надо помогать. Поэтому формируется соответствующая очередь.

И очереди для тех, кто не может построить, кому государство должно помочь льготировать эту ставку. И что получается, каждый год увеличиваются очереди. Строим, строим миллионы квадратных метров, а тут опять разбосячились. Начали там, развелись, одна или один осталась в квартире, второй идет, становится в очередь, но как жили, так и живут вместе. Но государство уже им оказало услугу. Государство помогло им построить, в том числе и по льготам. Вот таких людей надо отсеять. Государство – это не отдел социального обеспечения, что мы каждый год, кто пришел – тому и дали.

Речь шла о том, что если ты уже получил один раз помощь от государства, это немалая помощь, все, ты уже там не выдумывай и не приходи. Такие просто будут наказываться, вплоть до того, что мы будем изымать квартиры.

Поэтому я и поручил до 2 апреля эту очередь проверить, методы мы знаем, утрясти эту очередь окончательно и посмотреть, кому надо помочь. Это не сложно учесть.

Журналисты поинтересовались у президента, будут ли тарифы ЖКХ дифференцированы, в зависимости от уровня доходов. Александр Лукашенко прокомментировал свое поручение, данное на недавнем совещании с Правительством и Нацбанком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

, президент Беларуси:

Представьте, меньше 30%, 22%, по-моему, мы сегодня компенсируем затрат, который каждый человек получает, а 75-78% - платит государство. Это же ненормально, нигде такого нет! Встает вопрос: кто будет платить? Конечно и мы должны чуть-чуть больше платить. Это правильно: ценники в магазинах везде одинаковые, поэтому и богатые, и бедные приходят по ним и покупают. Но здесь – случай особый.

Мы не сможем взять с бедного и даже среднего человека сегодня и даже в будущем году 100% платы за коммунальные услуги. Ну не можем! Он просто не заплатит. А как быть? Ведь расходы происходят. И мне многие бизнесмены говорили, которые имели в год доход от 2 до 20 миллионов долларов, платят 200 долларов за коммунальные услуги. Он что, 400 не заплатит долларов? Это уже 200%, я там говорил о 120%. Да он 150 этих процентов заплатит, он 300 заплатит, но это надо учесть каждого человека. Конечно, если бабахнем 150% врачу, который, может, и получает 3000 долларов, для него будет это накладно. Если он получает 3000 хирургом, у нас есть такие, немного, но есть, 3000. Пускай он 100% заплатит.

А уже богатых людей, а у нас 350 тысяч, под 400 тысяч индивидуальных предпринимателей и бизнесменов. Вот представьте, они же могут заплатить, даже чуть больше 100%. Вот о чем шла речь. Но этих людей надо знать. Как в советские времена, надо пройти, учет этот организовать и они помогут, они просто помогут.

Это не значит, что мы должны дифференцировать коммунальные услуги по заработной плате, у кого 300 долларов – то 20%, у кого 500 долларов – тот 80% должен платить, кто 1000 долларов получает в месяц - тот должен платить 150%. Да нет!

Это временный период. Будет у нас средняя зарплата под тысячу долларов, мы забудем эту проблему. У нас сегодня расход и не по причине того, что люди не экономят, а больше всего, что коммунальные работники теряют в сетях эту воду. Так давайте поставим счетчики и будем платить как положено, а за перерасход – двойную норму.

Нам здесь очень серьезно предстоит подумать над этим. Мы разбосячились, вот пусть люди меня понимают как хотят, некоторые до того, что они не ценят ни газа, ни воду, ни тепло, форточки пооткрывают, а это же огромные деньги! Ну, есть у нас сегодня отдушина по природному газу, по нефти беспошлинно с России получаем, мы как раз с Путиным Владимиром Владимировичем обсуждали эту проблему, но это же временно.

Ведь завтра мы будем на европейском уровне, как в прошлом году были. Поэтому к этому надо готовиться. Если ты это потребляешь, надо быть готовым платить.

Президент побывал в Белорусской государственной сельхозакадемии. Здесь в свое время учился Александр Лукашенко. Глава государства пообщался с журналистами. Один из вопросов касался преобразившихся Горок. Президент поделился своими впечатлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Для меня Горецкий район не только важен воспоминаниями. Конечно, подходя к этому зданию, мне кажется, что оно меньше стало, но оно же не стало меньше. Для меня Горецкий район сегодня важен как базовый район, на севере, северо-востоке центральной Беларуси. Вот то, что мы сделали из Горецкого района, мы должны это сделать это с каждым районом, в каждом районе. Это образец.

Мы убирали старые в деревнях хаты, которые уже перекосились, которые никому не нужны. Мы захоронили старые производственные помещения, которые просто не только портили вид, просто вреда приносили много, а рекультивировали там много гектаров земли.

То есть, начиная от этого и заканчивая выращиваем малька лососевых рыб, и в 2015 году мы их получим около 4 тысяч, а сейчас всего 150 тонн производим, а будет 4 тысячи. Это высочайшая технология, это сложнейшее дело. От захоронения ненужных производственных помещений, сноса в деревнях прохудившихся ненужных зданий, укрупнения хозяйств, от мелиорации до высоких технологий, новых комплексов, молочно-товарных ферм, где собраны лучшие в мире технологии, для того чтобы научить наших студентов, это наверное до 15 тысяч человек, - здесь создано все для того, чтобы посмотреть, как надо работать на земле. Не надо в Данию, Голландию ездить - мы уже проехали по миру и сюда привезли лучшее. Это опора, это будущее. Горецкий район - это образец развития районов нашей Беларуси.

Лукашенко о встрече с Путиным: Мы затронули все вопросы, которые надо было обсудить, и даже те, которые не планировали

Лукашенко про оппозицию: Страну они уже не разделят, даже если придут к власти