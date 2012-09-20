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Беларусь и Туркменистан подписали соглашение в области промышленной кооперации, науки и образования

20 сентября 2012 11:37
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Новости Беларуси. Беларусь рассматривает Туркменистан как стратегического партнера. Сегодня в Минске представители правительств двух стран подписали соглашение. Речь идет о выгодном взаимодействии в области промышленной кооперации, науки, образовании.

В 2011 товарооборот между странами перешагнул рубеж в 240 миллионов долларов. Большим спросом в Туркменистане пользуются наши тракторы, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Крупнейшим совместным проектом является строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество

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