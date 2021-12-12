Олег Шепель о паралимпийцах: «Им не нужна жалость, им нужна помощь и поддержка»

Новости Беларуси. Традиционно главные Игры четырехлетия сменяют Паралимпийские. В рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» председатель Белорусского паралимпийского комитета Олег Шепель.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Очень интересно подвести итоги выступления наших паралимпийцев. Довольны вы – 7 медалей, или могли лучше?

Олег Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета:

Безусловно, могли лучше, потому что есть субъективные факторы, есть объективные. Но то, что могли 10 медалей завоевать, это однозначно. У нас два пловца с ковидом прямо там слегло в олимпийской деревне, один из них однозначно претендовал на две медали, потому что он был вторым на чемпионате Европы, а результаты Паралимпийских игр показали, что он однозначно мог быть в призах. И Андрей Проневич, фехтовальщик, у него тренер за три месяца умер и ему немножко не хватило. Он боролся, выигрывал 13:7 по уколам и проиграл 13:15. Если бы был тренер, конечно, где-то подзатыльник дал, нашел бы рычаги, как успокоить и сделать так, чтобы он довел логически поединок до победы. И на Изотова, брассиста нашего, рассчитывали – наверное, где-то перегорел. То есть 10 медалей – это вполне реальный результат, который могли показать. Но и 7 медалей, я считаю… Мы – 27-я страна в итоговом протоколе из 160. Это прекрасный результат, но чувство недосказанности все равно существует. У нас четыре 4-х мест, пять 5-х и пять 6-х. Человек с ограниченными возможностями может очень многое Юлия Силипицкая:

Топ-8 это наше. Олег Шепель:

Да, это наше. И никто не провалился в техническом плане. То есть те результаты, которые планировали, практически выполнили. Но как показывает практика, результаты Паралимпийских игр идут семимильными шагами, и уже тех результатов недостаточно, чтобы бороться на следующих Играх. Юлия Силипицкая:

То есть уже сейчас надо улучшать?

Олег Шепель:

Однозначно нужно улучшать. У нас 30 % молодого состава. Это хороший показатель. У нас Лиза Петренко, ей 19 лет. То есть пловцы по 20 лет, где расти и расти. Бокий еще не последнее слово сказал. Поэтому перспективы на Париж хорошие. Юлия Силипицкая:

Пять видов спорта повезли. Будет чуть больше? Олег Шепель:

Безусловно, что-то будем расширять, но нужно понимать, что легкая атлетика или плавание – это самые дешевые виды спорта. Ну не будем мы заниматься конным спортом. Юлия Силипицкая:

То есть все упирается в деньги.

Олег Шепель:

В рациональное использование денег, потому что за эти деньги лучше подготовить больше спортсменов. И самое главное, я считаю, что результат – это очень хорошо. Спортсмен своим примером показывает, что человек с ограниченными возможностями может если не все, то очень многое. И после Паралимпийских игр у нас куча звонков, где родители говорят: куда деток устроить, если проблемы со здоровьем. В Гомеле у нас РЦОП по олимпийским и дефлимпийским видам спорта. Где уже детки (легкая атлетика, плавание, шахматы). Юлия Силипицкая:

Почему только в Гомеле? Олег Шепель:

Потому что там открыт центр, пока единственный. И уже дают результаты, есть молодые ласточки. Юлия Силипицкая:

Детские соревнования тоже существуют?

Олег Шепель:

Среди школ-интернатов внутри страны. Юлия Силипицкая:

А зарубежные? Олег Шепель:

Тоже есть юношеские. Юлия Силипицкая:

И у нас есть возможность вывозить? Если ребенок научится плавать, это не меньше чем золотая медаль Олег Шепель:

Мы вывозили. Юлия Силипицкая:

И сейчас будете стараться побольше?

Олег Шепель:

Побольше, да. Пандемия просто. Юлия Силипицкая:

К какому году планируете задействовать все регионы или часть каких-либо регионов? Олег Шепель:

Это процесс не одного дня. Потому что мы открываем где-то спецклассы. В Бобруйске в последний раз класс плавания открыли. Оно есть где-то, но обширного, широкого нет, как хотелось бы. Самое главное, что пускай они не будут паралимпийцами, но если ребенок научится плавать, научится быть координированным, вести активный образ жизни, поверьте, это не меньше чем золотая медаль. Юлия Силипицкая:

Впереди – Пекин. Кого повезем, на кого рассчитываем? Олег Шепель:

На сегодня у нас уже 10 лицензий есть, думаю, еще пару лицензий мы завоюем. Сейчас этапы Кубка мира идут, чемпионат мира еще будет, когда мы повезем команду. Исходя из того объема работы на учебно-тренировочных сборах, который продемонстрировали спортсмены, мы можем рассчитывать на очень хороший результат. У нас Света Сахоненко – вполне реально на золотые медали, Юра Голуб тоже, Лобан Дима. Но ему сложнее, потому что растут результаты. Лида Голуб после декрета тоже показывает, что нарастает. Вася Шаптебой последнее слов не сказал. Эстафеты должны у нас неплохо получиться. Юлия Силипицкая:

В общем, перспективы достаточно медальные.

Олег Шепель:

Медальные, но спорт есть спорт. Но я верю в ребят, потому что такой объем работы, тренировок. В плане финансирования подготовки проблем нет, медицинского обслуживания тоже. В соревновательном плане есть немного проблемы в связи с пандемией. Но все в равных условиях. И я думаю, что мы достойно там выступим. Сегодня Паралимпийские игры перестали быть только спортивным мероприятием Юлия Силипицкая:

Сложнее «летникам» или «зимникам» готовиться? Олег Шепель:

Одинаково. Что там, что там сложно. Юлия Силипицкая:

На сегодня что бы вы отметили в Паралимпийских играх (рост, тенденции). Что ярко выражено? Олег Шепель:

Политика. Ярко выражена политика. Паралимпийские игры перестали быть только спортивным мероприятием. Это спортивно-политическое. Потому что как ты скажешь на словах, социально направлено государство или нет? Это показывают только медали или участие спортсменов. Там же просто физкультурник не приедет, а чтобы подготовить спортсмена, нужны государственные деньги. Деньги немаленькие. Как показывает практика, средств в разных странах выделяется все больше и больше, даже в некоторых африканских, которые приезжали в роли физкультурников. Сейчас тенденция очень-очень большая. Юлия Силипицкая:

Плотность конкуренции очень большая.

Олег Шепель:

Плюс материальный стимул Юлия Силипицкая:

Да, призовые существуют, собственного говоря, их никто не отменял. Я знаю, что до 2025 года разработана новая программа с Министерством труда. Можно как-то шире о ней? Предприятия из 100 человек должны иметь в своем штате не менее 3% инвалидов Олег Шепель:

Во-первых, разработан новый закон, который принят в первом чтении, где четко прописаны все регламенты, направления, которые будут вестись в разных сферах деятельности: социальной, культурной, спортивной, трудовой. И защищенность инвалидов там намного больше, чем было. Проект делался не один год. Самое главное, что впервые общественные организации принимали непосредственное участие в разработке этого проекта. Где-то спорили, ругались, доказывали. Но мы нашли консенсус, чтобы человек с ограниченными возможностями был полезен и востребован обществом. Юлия Силипицкая:

Что лично вы отстаивали? Олег Шепель:

Очень многое. Это и квотирование рабочих мест для инвалидов. Это очень весомый аргумент. И какие-то социальные льготы, и безбарьерную среду. И на сегодня на законодательном уровне сделано очень многое. Сейчас это только нужно выполнять. Есть регионы, где все выполняется четко, оперативно, а есть, где все выполняется по остаточному принципу. И мы здесь, наверное, виноваты, общественные организации, потому что мы тоже должны подталкивать. Юлия Силипицкая:

Поговорим о новой программе. Во-первых, это программа не абстрактная, под нее дается финансирование. Если раньше мы говорили, что нужна безбарьерная среда, но финансов не было или выделялось по остаточному принципу, то сейчас разработаны конкретные моменты и под них есть финансирование. Организации, предприятия из 100 человек должны иметь не менее 3 % инвалидов в штате. Если нет, то в цивилизованном мире он платит налог в Фонд социальной защиты, а за эти деньги Министерство труда и соцзащиты уже организует рабочие места на других предприятиях.

Юлия Силипицкая:

У нас это будет такой системой? Высшая степень реабилитации человека – это когда он полезен обществу Олег Шепель:

Да. Юлия Силипицкая:

Она уже запущена или только будет?