В Пакистане полиция еле сдержала мусульман, которые хотели разгромить иностранные дипмиссии

Новости Пакистана. В столице Пакистана Исламабаде демонстрация переросла в столкновения с полицейскими. Около тысячи человек, в основном студенты, пытались прорваться к усиленно охраняемому району города, где находятся дипмиссии иностранных государств, в том числе США, Великобритании и Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

Демонстранты выступали против снятого в США фильма «Невинность мусульман», который, по мнению верующих, порочит их честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.