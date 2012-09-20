Прямой эфир

В Пакистане полиция еле сдержала мусульман, которые хотели разгромить иностранные дипмиссии

20 сентября 2012 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. В столице Пакистана Исламабаде демонстрация переросла в столкновения с полицейскими. Около тысячи человек, в основном студенты, пытались прорваться к усиленно охраняемому району города, где находятся дипмиссии иностранных государств, в том числе США, Великобритании и Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

Демонстранты выступали против снятого в США фильма «Невинность мусульман», который, по мнению верующих, порочит их честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фильм «Невинность мусульман»

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2012 11:50

МИД Беларуси прокомментировал введение США санкций в отношении «Белвнешпромсервиса»

20 сентября 2012 11:37

Беларусь и Туркменистан подписали соглашение в области промышленной кооперации, науки и образования

20 сентября 2012 11:36

Наибольшая явка на досрочное голосование - в Витебской области, Лозовик проголосовал досрочно