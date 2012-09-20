МИД Беларуси прокомментировал введение США санкций в отношении «Белвнешпромсервиса»

Новости Беларуси. Обвинения США в адрес «Белвнешпромсервиса» беспочвенны и не соответствуют действительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня заявили в МИД Беларуси, комментируя введение Соединенными Штатами санкций в отношении этой компании.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Это не более чем попытка оказать давление на Беларусь за открытую и принципиальную позицию в пользу мирного урегулирования внутреннего сирийского конфликта. Белорусская сторона всегда неукоснительно выполняет решения Совета Безопасности ООН. В этой связи односторонние санкции США противоречат духу конструктивного взаимодействия между нациями на основе международного права и взаимного уважения. Мы решительно отвергаем эти подходы и считаем применение односторонних мер недопустимым.