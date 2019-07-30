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Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»

30 июля 2019 11:08
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Новости Беларуси. Центризбирком предложил провести выборы 7 и 17 ноября 2019 года в верхнюю и нижнюю палаты парламента соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти даты 30 июля озвучила Лидия Ермошина по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси.

Александр Лукашенко поручил доработать и представить проекты указов до конца недели, так чтобы избирательная кампания могла стартовать уже 5 августа.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»-1

Напомним, срок полномочий Президента и парламента истекает в 2020 году, но в нашей стране не принято совмещать выборы. Решено развести две избирательные кампании. И в апреле во время ежегодного Послания народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что выборы в Палату представителей пройдут в 2019 году, а президентские, как и планировали, – в 2020. Основное требование главы государства – избирательная кампания должна быть в рамках Конституции, а интересы белорусов, стабильность и порядок в стране должны быть превыше всего.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть. Это полное заблуждение.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»-7

Как я и обещал, все будет по закону, в рамках Конституции. Поскольку совпадают парламентские выборы и президентские, мы все-таки решили их развести. Но порядок и стабильность лежат в основе. Все должно быть по закону. Как определили по Конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа, они не для кого-то. Хотя хотелось бы сохранить лицо и внешне выглядеть нормально.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Лидия Ермошина # Фотофакт

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