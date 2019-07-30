Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»

Новости Беларуси. Центризбирком предложил провести выборы 7 и 17 ноября 2019 года в верхнюю и нижнюю палаты парламента соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти даты 30 июля озвучила Лидия Ермошина по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси. Александр Лукашенко поручил доработать и представить проекты указов до конца недели, так чтобы избирательная кампания могла стартовать уже 5 августа.

Напомним, срок полномочий Президента и парламента истекает в 2020 году, но в нашей стране не принято совмещать выборы. Решено развести две избирательные кампании. И в апреле во время ежегодного Послания народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что выборы в Палату представителей пройдут в 2019 году, а президентские, как и планировали, – в 2020. Основное требование главы государства – избирательная кампания должна быть в рамках Конституции, а интересы белорусов, стабильность и порядок в стране должны быть превыше всего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году – президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть. Это полное заблуждение.