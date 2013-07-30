Александр Лукашенко - о 57-кг соме, пойманном на Припяти, и новых правилах в сфере охоты и рыболовства в Беларуси

Новости Беларуси. Президент требует исключить правонарушения в сфере охоты и рыболовства. Об этом заявил Александр Лукашенко 30 июля на совещании, на котором обсуждались новые правила ведения охотничьего и рыболовного хозяйства.

Президента настораживают объемы браконьерства и другие правонарушения в этой сфере. Около тысячи единиц изъятого оружия, десятки тонн незаконно добытого мяса диких животных, 14 тонн рыбы и браконьерских сетей, длина которых превышает триста километров, равных расстоянию от Минска до Гомеля.

Глава Государства, считает, что назрела необходимость принятия новых правил в сфере охоты и рыболовства, чтобы не было лазеек для нарушителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и все общественно важные решения, новшества в этой сфере публично обсуждались на самом высоком уровне.

Правила охоты и рыбалки — тема, которая всегда на слуху. Помимо вопросов промышленной добычи и охраны природы затрагивает интересы большого числа людей, любителей активного отдыха. В то же время, для страны, у которой нет большого запаса полезных ископаемых, важно сохранить богатый природный ресурс. Для этого была принята госпрограмма развития до 2015 года.

Однако практика обойти закон ради личной выгоды до сих пор существует. Такой вопрос Президент еще во вступительном слове адресовал правоохранителям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Крайне возмущает определенная инертность правоохранительной сферы в этой деятельности. Судите сами: первая редакция правил была принята в 2005 году, за это время в них 10 раз вносились изменения. И, несмотря на все эти так называемые совершенствования, у некоторых должностных лиц, ответственных за данную сферу, хватает смелости говорить о недостатках действующего законодательства, позволяющих нарушителям уходить от ответственности. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, рыболовного хозяйства и рыболовства должны быть единообразны для всех, ясны и понятны. Не оставлять лазеек для нечистых на руку. В этих целях, по моему поручению, было организовано общественное обсуждение новых новаций и тех недостатков, которые сегодня существуют. Сегодня нам предстоит детально рассмотреть результат этого обсуждения и предложить людям такие правила, которые бы наиболее бы соответствовали современным требованиям, предъявляемых охотохозяйственной и рыболовной деятельности.

Общественные обсуждения помогли сделать новые правила максимально логичными. Многие предложения исходили от самих рыболовов и охотников.

К слову, современная трактовка термина «охота» зачастую позволяет нарушителям уйти от ответственности. Например, человек с ружьем в лесу без лицензии на отстрел может заявить, что он просто отдыхает. Хотя на самом деле выслеживает добычу. Суд же в большинстве таких случаев выносит решение в пользу незаконного охотника.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Обнаружили выпотрошенную тушу лося. Сразу вызвали сотрудников инспекции. На следующий день к туше подошли двое мужчин, достали из рюкзаков полиэтиленовые мешки, и с помощью топора и ножа стали разделывать тушу. Суд признал доказательства недостаточными для постановления обвинительного приговора. Так вот я к чему клоню все это, пока мы не внесем изменения в УК Процессуальный, эти нормы не заработают.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы ни в коем случае новыми правилами охоты и рыболовства не должны нанести вред государству и запретить людям заниматься этими видами деятельности, ни в коем случае. Но каждый человек должен понимать, что, если мы начнем стрелять всех и вся, ловить электроудочками, сетями и прочими приспособлениями все, что шевелится в водоемах, через два года там ничего, ни в лесах, ни в водоемах не останется. Этот вид не является первейшей необходимостью для жизнедеятельности человека. Это сродни развлечению, отдыху. Ну, так за это развлечение надо платить как охотникам, так и рыболовам. Это надо понимать и помнить. Поэтому, если кто-то взял в аренду озеро или охотхозяйство, за это надо платить и немалые деньги. А для того, чтобы арендатор был не в убытке, он там разберется, сколько он возьмет с тех, кто приедет к нему поохотится или порыбачить. И жесточайший контроль за разведением животных. Животные выбывают. Животные должны прибывать. Для этого надо делать все. То же самое по рыбе. Рыбу выловили – зарыбляйте озера и реки, если это возможно и где это возможно. Только государственный подход.

Генеральный прокурор предложил значительно усилить ответственность за серьезные нарушения. Вплоть до конфискации ружей и лишения права заниматься охотой. В то же время, глава государства отметил, что в таком случае такие нормы надо четко прописать. Рекомендации практического характера прозвучали и от самих участников совещания. Сергей Румас, сейчас председатель правления банка развития Республики Беларусь, — сам заядлый охотник. Отметил бюрократический момент: как, порой, бывает сложно правильно заполнить путевку.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

Потом говорят, что олень трофейный, ты записал не на лицевой стороне, а на обратной. Надо было на второй странице, хотя графы одинаковые. Это уже, значит, охота незаконная, несмотря на то, что все правильное, остальное, деньги уплачены, - это уже охота незаконная, ты неправильно путевку заполнил. Вот этого не должно быть!

В целом, количество нарушений с каждым годом снижается, отмечают эксперты. Например, еще в 2006 инспекторы рыбоохраны вылавливали больше тысячи километров сетей. Теперь — около трехсот. Но и это, как-никак, расстояние от Минска до Гомеля: а значит — есть, над чем работать. Хотя рыбы стало действительно больше. Особенно там, где за угодьями качественно следят. Неважно кто — инспекторы или арендаторы.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы полагали, что в нацпарках, где охраняемая зона, она остается, в любом случае туда никто не идет, они охраняют...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как это не идет?! Пока я не принял решение, там били, молотили прокуроры, милиция и прочее. Там драки были каждый год. Потом я взял и рубанул, как предложили эти местные аборигены. Говорят, отдайте нам 100 этих километров, будет порядок. Так я ж там бываю каждый год. Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда детство вспоминаю. Сяду, попробую. Там рыбы не было! И вот за это время, когда передали им этот 100-километровый участок, там палец сунешь – за палец рыба хватает, на Припяти. Я лично 57 кг сома вытащил. 57, 24 и 7 кг – 3 сома поймал! Они сделали, они порядок навели. Но почему навели порядок? Почему там рыба? Я не говорю, что там идеально, коль там Президент иногда бывает и Управление делами Президента, так и побаиваются люди. Нужен порядок, железный порядок. Не надо людям запрещать. А местным надо предусмотреть вообще льготирование. Ну как в Лясковичах деду запретить рыбалкой заниматься? Ну он вырос на этой Припяти. Ну как запретишь сейчас человеку? И были стычки. Но Бамбиза там нашел подход к этим людям. Да, ты можешь это, можешь это, где-то что-то, может быть, бесплатно.

Еще один проблемный вопрос — цена аренды угодий. Сегодня предприниматель в год платит, например за один гектар озера — около трех тысяч рублей. При этом, зачастую, не вложив в его развитие ни копейки.

Семен Шапиро, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

1 га озера – 3 тысячи рублей. 12 га озеро – 61 тысячу. Я с удочкой заплатил 150 тысяч. Это я с сыном заплатил 300 тысяч за сутки, ну так тут 12 га на целый год 60 тысяч... просто мизерно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что это за плата? Это просто издевательство над государством! Я вам скажу больше, я буквально недавно столкнулся с этим случаем. Мне пришлось разговаривать с таким арендатором. Я сделал для себя вывод: небедный человечек, влиятельный мужик, он озерцо себе вырезал, он заимочку построил, принимает людей, услуги оказывает. Уверен, что Косинец оттуда ничего не получает. Это такие туристические услуги, знаете, взял кусок страны – и себе там на карман, на отдых, дружков привезти из другой страны отдохнуть и так далее. Прекрасное озерцо огромное прихватил. И, более того, я уверен, что он Косинцу ни рыбы там не выловил, он не понимает, что такое зарыбить озеро. Поэтому, я думаю, он уже и догадался, о ком идет речь. Поэтому правильно однозначно ставиться вопрос: должна быть до предела поднята цена. До того, как этот арендатор откажется. Вот нельзя больше на рубль, потому что уже откажется. И железно заставить: ты взял озеро – ты мне осенью 10 тонн рыбы, пожалуйста, на рынок поставь. Я у тебя должен оприходовать, как раньше говорили, эти 10 тонн. И каждый год, зарыбляй не зарыбляй. Тогда никуда не денется, будет зарыблять.

Устарел и еще один показатель: «такса» за незаконный отстрел животных. Последний раз расценки были утверждены восемь лет назад. И теперь, если не брать в расчет последующий штраф, браконьер платит за мясо добытого животного примерно столько же, сколько и охотник с лицензией.

Сергей Новиков, начальник государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Я полагаю, что незаконное должно быть и дорого, чтобы не было даже мысли незаконно стрелять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть браконьеров предлагаешь наказывать на всю катушку. Так?

Сергей Новиков, начальник государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Условно. Действующую таксу надо увеличить как минимум в 3 раза.

В общем, работы законотворческой достаточно много. Ведь уследить за всеми любителями такого активного отдыха практически невозможно. В Беларуси только охотников около 110 тысяч. При этом штат людей, которые следят за законностью добычи, немногим больше полутора тысяч.

Убрать явные пробелы в законодательстве и сделать рыбалку и охоту доступной, а работу промысловиков выгодной — теперь главная задача. Проект Указа со всеми доработками должен попасть на утверждение парламентариям уже осенью.