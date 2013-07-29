Сдвинулись ли с места долгострои Беларуси? Расследование СТВ

Новости Беларуси. К теме строительства Президент на неделе обращался не единожды. Так, во вторник Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность деятельности специальной рабочей группы.

Напомним, она была создана по поручению Президента в начале прошлого месяца. Эти специалисты буквально по кирпичикам разбирают все проблемные стройки. А теперь отправятся еще и на места — в регионы. Это позволит более тщательно контролировать такие объекты, а значит оперативно решать проблемы.

Справедливости ради отметим, что на многих площадках дело сдвинулось с мёртвой точки, но проблемных строек все еще много. Как отметил чиновник от архитектуры, который с нами на неделе отправился на поиски таких проблем, в стране сегодня каждая третья стройка, к сожалению, долгострой, а вот в Минске - каждая седьмая.

Об этой истории зрители рассказали на форуме СТВ.

У нее каждый день как на фронте: задача — взять высоту. Августа Дмитриевна не долго радовалась переезду в эту новостройку. Год назад заселилась, и практически сразу после новоселья в доме почему-то отключили лифт.

Августа Логачева:

Они сказали, что у нас (в компании) нет денег, говорю, мы заплатили за все! Лишнее с нас брали, заплатили, а лифт не работает!

Мы непременно совершим это восхождение, но прежде расскажем вам о тех, кто в ожидании заветных квадратных метров не по своей воле остановился на первой ступеньке.

Дом-то, в принципе, стоит, только совсем не тот, строительства которого ждут сотни человек. Сергей по-военному четко рассказывает о начальных этапах — других пока попросту нет — возведения девятиэтажки. В 2011-ом заключили договор на разработку проекта. Разрабатывают до сих пор. По словам Сергея, когда местные специалисты проанализировали проект, разработанный минской частной фирмой, будущим жильцам сообщили, что по такой схеме здесь строить банально некому.

Сергей Безняк:

Монолитный полибетон, в Барановичах такого не делают...

Тем временем, начальник Барановичского УКС парирует: дело не в том, что так построить не могут, а в многочисленных нарушениях, с которыми был разработан злополучный проект.

Владимир Дронкин, начальник Барановичского городского управления капитального строительства:

Невооруженным глазом: несоответствие материала наружных стен и толщин стен – это серьезнейшие недоработки.

У Владимира Васильевича свои монолитные аргументы: ну в самом деле, не могут же они начинать строительство по проекту с огрехами. Ведь если дом развалится — им же и отвечать! Теперь нужно просто ждать, пока частная компания устранит свои ошибки и переделает проект. А вот ждать сколько - сказать никто не может...

Владимир Дронкин, начальник Барановичского городского управления капитального строительства:

Кто делал документацию, они же и должны ее устранить. После получения документации мы будем рассматривать и решать вопрос о начале строительства.

Видимо, бараки еще и сносить не начинали, чтобы перспективные жильцы могли оценить проектные достижения прошлого века. Строиться здесь должны, в основном, военнослужащие. И семья Безнюк, как и многие, своего «квадратного» часа уже который год дожидаются в общежитии. Недавно у них родилась вторая дочка.

По поводу стройки, которой еще ох, как далеко, до середины пути, возмущается и Иван Иванович. Обычно люди оказываются против активности зодчих под окнами, но пенсионер, пожалуй, больше самих дольщиков ждет начала стройки.

Иван Гринкевич:

Пусть хоть 20-этажку строят, нам не мешает, нам мешает, когда жгут... Каждую зиму горят бараки. Поджигают, бомжи спят, алкаши лазят, пьют, горит!

У пенсионера вовсе не из-за таких четвероногих жильцов бессонные ночи. Иван Иванович рассказывает: несмотря на возраст, приходится дежурить по общему графику. Чтобы в случае очередного пожара в бараке успеть постучать в двери соседям.

Отделываться отписками теперь будет явно сложнее. Рабочая группу по проблемным вопросам в строительной отрасли будет проводить выездные заседания в регионах Беларуси. Накануне Александр Лукашенко потребовал повысить требования к ответственным лицам и изучать ситуацию не огульно, а «точечно» - досконально разбираться с каждым конкретным случаем.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Будем фактически снимать и показывать нашим людям. Вот обещало должностное лицо – и вот факт, и, соответственно, будем делать выводы о соответствии занимаемой должности и не только.

Вадим Короленко, заместитель начальника главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

На сегодняшний день 870 домов, которые строятся. Из них треть – долгострои. Полтора года тому назад должны были заселиться, но место 16 получилось почти 30 месяцев.

Этот дом в минском микрорайоне Сухарево всего несколько месяцев назад, как говорят, стоял колом. Дольщики не верили, что вообще когда-нибудь заселятся. Но сегодня работа здесь не останавливается практически круглые сутки. Подрядчики обещают: осталось совсем чуть-чуть.

Чиновнику от строительства предлагают убедиться в качестве отделки. Но Вадим Короленко быстро выходит из «показательных» стен. Уже через несколько дней экскурсии здесь будут водить владельцы квартир. Нареканий у специалиста нету. Очередная строительная эпопея уже, можно сказать, завершилась хэппи-эндом.

Привал, похоже, не только у Августы Дмитриевны, но и на этой стройке. Мы решили проверить, как на одном из проблемных объектов стараются уложиться в те самые «ускоренные темпы».

Этот дом — в списке трех десятков минских долгостроев. Часть объекта сдали — здесь уже живут, остальное, очевидно, как повезет. Впрочем, и те, кто уже заселился, сетуют.

По новому графику, дом целиком должны сдать в начале следующего года. Но это, скорее, исключение. Большинство затянутых строек в Минске финишируют уже в конце 2013-го. Здесь же и заказчик, и подрядчик — частники — прогнозировать сложно. Хотя, сторож Валерий Владимирович буквально минут за десять изменил пиар-презентацию стройки.

В то, что осталось совсем чуть-чуть, уже не верят дольщики печально известного дома на Притыцкого в Минске. Шесть подъездов заселились, четыре — начали строить и бросили. Когда дольщики стали активно добиваться правды, некоторым из них выслали акты о расторжении договора строительства. Совсем недавно появились новости поприятнее, но стройка пока так и не началась.

Многие строительные проблемы в Беларуси сегодня как тот путь 86-летней пенсионерки. Долго, тяжело, ступенька за ступенькой... А ведь зачастую не нужно строить дополнительную лестницу, достаточно просто включить лифт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.